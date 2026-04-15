Mulher presa pela PM na viela do tráfico em Sumaré

Polícia Militar deteve acusada com entorpecentes no bairro Vila Vale nesta terça-feira (14)

Uma mulher acabou presa acusado de tráfico de drogas no bairro Vila Vale, em Sumaré, na manhã desta terça-feira (14). Policiais militares realizavam patrulhamento pela Rua Vitório Breda quando visualizaram duas pessoas em atitude suspeita perto de uma viela conhecida pelo tráfico de entorpecentes.

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De acordo com informações do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos correram, sendo possível abordar uma mulher que portava uma sacola contendo drogas e dinheiro.

Durante a abordagem, foram apreendidos R$ 363,20 em espécie, um aparelho de telefone celular, 0,232 kg de maconha, 0,036 kg de crack e 0,010 kg de “dry”. Durante entrevista, a abordada confessou a prática do crime e foi apresentada no Distrito Policial de Sumaré, onde acabou presa e ficando à disposição da Justiça.

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