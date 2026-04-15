Ação, realizada na sexta-feira (10), faz parte da Semana da Educação Ambiental em Hortolândia

Cerca de 120 alunos crianças de uma escola de Hortolândia fizeram, na sexta-feira (10), visita monitorada ao Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang, órgão da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, localizado no Jd. Nossa Senhora de Fátima. A atividade faz parte da Semana da Educação Ambiental da Prefeitura.

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As crianças, com idades entre de três a sete anos, tiveram a oportunidade de participar de oficinas de compostagem e assistir uma encenação teatral chamada “A Aventura do Dr. Biocomposto”, que ensinou aos pequenos sobre a importância da reciclagem e do manejo sustentável dos resíduos orgânicos. Nessa aventura, o Dr. Biocomposto e sua Turma do Composto mostraram como transformar lixo orgânico em adubo para plantas, a fim de salvar o planeta. Além de conhecerem o processo de compostagem, as crianças aprenderam a fazer a própria composteira.

“Achei muito legal aprender”, afirmou Cecília Farias Nogueira, de 5 anos. A colega Luísa Neves Sampaio também fez a mesma avaliação acerca da atividade.

Apresentação para as crianças

“Assisti à apresentação sobre compostagem e achei muito interessante, além de as crianças terem gostado bastante. Parabéns a todos os envolvidos no projeto”, comentou a professora Rubiana Valério Constantino.

“Além de um delicioso piquenique no parque, fomos muito bem recebidos pela equipe. As crianças do jardim participaram da oficina de compostagem, enquanto as crianças do maternal e do mini grupo realizaram um passeio no parque. Todos estão encantados com o espaço, que está muito bem cuidado. Parabenizo a todos os envolvidos”, afirmou a diretora da Escola Girassol Recreação e Educação, localizada na Fazenda Chácara Coelho, Mônica Cardillo Barbosa de Almeida.

Segundo a equipe do Departamento de Educação Ambiental, a iniciativa buscou promover a educação ambiental e incentivar as crianças a adotarem práticas sustentáveis no dia a dia, em linha com o Plano Municipal pela Primeira Infância de Hortolândia, que destaca a importância de ações focadas no desenvolvimento sustentável desde a primeira infância, conforme previsto no Programa Município VerdeAzul (PMVA).

“É muito gratificante utilizarmos o Parque Dorothy como Espaço de Educação Ambiental para realizarmos pesquisa de campo, coletar junto às crianças materiais orgânicos, folhas, sementes e flores, para juntar ao lixo orgânico, e assim construirmos juntos as composteiras domésticas. O intuito é que as crianças, uma vez que entenderam, possam contar em casa como é fácil e prático o feitio da composteiras, um meio fácil no qual brincando aprendem o zelo do meio ambiente”, destacou a Professora Sonarli Silva Gomes, integrante do Departamento de Educação Ambiental da Prefeitura.

Agendar visitas

O Parque Socioambiental Irmã Dorothy é um espaço dedicado à preservação do meio ambiente e à promoção da sustentabilidade. Localizado na Rua Manoel Antônio da Silva, 415, possui uma área de aproximadamente 46.194 metros quadrados e conta com trilhas ecológicas, lagoa natural, plantio de espécies arbóreas nativas e exóticas, além de programas de educação ambiental que valorizam o uso sustentável do espaço e promovem a sensibilização da comunidade. Tem uma nascente preservada que deságua na lagoa existente dentro do Parque, originando um córrego sem denominação, que é um afluente do Ribeirão Jacuba.

As visitas monitoradas são gratuitas e podem ser agendadas, por meio do e-mail [email protected].