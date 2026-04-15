Morreu o veterano alfaiate barbarense João Duarte. Ele foi homenageado por pelo menos 2 jornalistas da região.

O ex-vereador Bachin Jr escreveu que “por um período esteve comigo no Rádio, pois era um apaixonado e conhecedor das músicas de outrora. Mas foi com as tesouras que ele mostrou à todos seu grande talento: exímio alfaiate. Deixa saudade e um belo legado.”

Luciane Modenese e sr João Duarte

O ANO ERA 2018…

Entre linhas, agulhas e tecidos, S. João Duarte me recebia em sua casa/ateliê para contar um pouco sobre sua trajetória em um ofício cada vez mais singular e também sobre sua incursão pelo rádio.

Pessoa do bem, como toda a família que construiu ao lado da esposa Amália, dos quais fomos vizinhos por muitos anos, S. João fez a passagem.

A entrevista pode ser conferida neste link.

Descanse em paz, S. João!



João Duarte : 88 Anos

Era casado com Amália Bigoto Duarte, deixando os filhos: Wagner, Marcelo e Rodrigo.

Residia no Centro em Santa Bárbara d’Oeste.

Velório Araújo-Orsola 7hs

Sepultamento- 13h para o Cemitério Campo da Ressurreição.

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