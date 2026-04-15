O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a implantação de coberturas nas unidades de saúde do município.

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No documento, o parlamentar afirma que foi procurado por moradores que utilizam as unidades de saúde e reclamaram sobre a falta de coberturas nas áreas externas.

Fala Pastor Miguel Pires

“É importante a adoção de medidas que assegurem melhores condições de acolhimento e proteção aos usuários do sistema público de saúde, proporcionando mais dignidade, conforto e segurança durante o período de espera”, ressalta Pastor Miguel.

O autor questiona se existe estudo técnico ou planejamento por parte da administração municipal para a implantação de coberturas nas áreas externas; quais unidades já foram contempladas ou estão previstas para receber tal melhoria; quais critérios são utilizados pela administração para definição de prioridades na implantação de estruturas de cobertura nas unidades de saúde e se existe previsão orçamentária específica para esse tipo de intervenção.

O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em plenário durante a sessão ordinária desta terça-feira (14) e encaminhado à prefeitura para resposta.