Dois casos de ataques a crianças e adolescentes assustaram Americana e Nova Odessa neste começo de abril. O caso mais grave aconteceu em Nova Odessa na semana passada.

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Já no caso de Americana foi uma confusão na avenida Brasil que logo foi resolvida como um mal entendido. Duas crianças sozinhas foram questionadas por uma mulher que apenas quis ajudar.

Mas fotos dela circularam em grupos com um ‘alerta’.

Segundo ataque real em Nova Odessa

Após NOJovem- Um homem armado com faca ameaçou duas adolescentes por volta das 22h da última quinta-feira (9), no bairro Jardim São Manoel, em Nova Odessa.

Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito caminhando pela rua quando avista as jovens. Ele se aproxima rapidamente e retira uma faca da cintura para intimidá-las.

As adolescentes são surpreendidas e encurraladas. Uma delas chega a recuar enquanto o homem faz gestos com a arma e exige a entrega de objetos.

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