Uma emenda pix no valor de R$ 3,1 milhões destinada a Americana foi um dos pontos mais destacados do famoso PodCast 3 irmãos que debate política nacional com personalidades.

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No debate, a militante de esquerda Travas da Vida questiona o deputado federal Paulo Bilynski (PL SP) sobre uma emenda que ele teria destinado à cidade. Ele liga para a assessoria para confirmar a informação.

A postura do deputado, de desconhecer a emenda e seu destino, chamou a atenção nas redes e gerou críticas.

Vídeo- Emenda Pix de R$ 3,1 milhões a Americana em Podcast

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