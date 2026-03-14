Mulheres têm palestra gratuita pelo Desenvolvimento e Sebrae em Sumaré

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o SEBRAE-SP, promove uma palestra gratuita voltada ao empreendedorismo feminino e ao desenvolvimento pessoal e profissional. A iniciativa é organizada pelo SEBRAE Aqui Sumaré e convida mulheres do município a participarem do encontro.

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Com o tema “Seja a inspiração para outras mulheres”, a atividade tem como objetivo incentivar o protagonismo feminino, estimulando as participantes a acreditarem em seu potencial e a buscarem novas oportunidades no mundo dos negócios e no mercado de trabalho.

Durante a palestra, serão compartilhados conteúdos motivacionais e orientações práticas que podem contribuir para o fortalecimento do empreendedorismo feminino, além de apresentar caminhos para o crescimento profissional e para a geração de renda.

A ação busca ampliar o acesso das mulheres de Sumaré a conhecimento, capacitação e networking, reforçando a importância da autonomia financeira e da liderança feminina em diferentes áreas da economia.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, iniciativas como essa fazem parte da estratégia municipal de estimular o empreendedorismo, promover capacitação e ampliar oportunidades de trabalho e renda para a população, com atenção especial ao fortalecimento das mulheres empreendedoras.

Serviço

Palestra: “Seja a inspiração para outras mulheres”

Data: 26 de março

Horário: das 14h às 16h

Local: Anfiteatro do Seminário – Avenida Brasil, 1111 – Nova Veneza – Sumaré/SP

Inscrições:

https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/37924826

A realização é da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, por meio do SEBRAE Aqui Sumaré, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. A participação é gratuita e aberta a todas as mulheres interessadas em aprender, se inspirar e ampliar suas oportunidades profissionais e empreendedoras.

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