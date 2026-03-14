Mês do consumidor, veja o ranking das maiores reclamações

O CX Trends 2026, pesquisa elaborada pela plataforma de atendimento da LWSA, a Octadesk, em parceria com o Opinion Box revela o ranking das dez maiores queixas e preocupações que levam consumidores a desistirem da compra . Enrre os motivos, estão frete e precos altos, medo de golpe, avaliação ruim da loja e do produtoe problemas com o atendimento.

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De acordo com o estudo, o abandono de carrinho continua alto, com 67% afirmando ter desistido de uma compra uma ou mais vezes no último ano.

“Esse volume de abandono mostra que o problema não é só oferta, é experiência. Quando o consumidor percebe que o frete pesa demais, desconfia da loja ou compara e conclui que o preço não vale, ele simplesmente não termina a compra. A concretização da venda online depende de transparência no custo total, sinais claros de confiança e uma jornada de checkout rápida, sem surpresas”, explica. Paola Dias, diretora de Negócios da Octadesk.

Veja o ranking de queixas

Frete muito alto (65%) Desconfiança da loja/medo de golpe (56%) Preço alto (56%) Entrega demorando demais (41%) Avaliações ruins do produto (39%) Avaliações ruins da loja (39%) Atendimento despreparado (33%) Dificuldade para falar com um atendente (32%) Poucas opções de pagamento (31%) Site lento (27%)

De acordo com o estudo, os marketplaces lideram como o canal de compra mais utilizado, com 76% dos consumidores preferindo o canal. Na sequência, loja online, 73%, e lojas físicas, com 69%, também seguem em alta, reforçando um consumidor que transita entre canais e escolhe o que resolve com menos esforço. O estudo também mostrou que 54% realizam compras à noite e de madrugada.

“Vimos no estudo que os marketplaces são os preferidos dos consumidores por transmitirem variedade e confiança. Outro dado interessante é que 88% o consideram um meio seguro para compras, reflexo de um consumidor cada vez mais híbrido e exigente”, afirma Paola Dias, diretora de Negócios da Octadesk.

Mês do consumidor movimenta e-commerce

Apesar das queixas, com o Dia do Consumidor, em 15 de março, o varejo espera por um reaquecimento e retomada das vendas em bom patamar.

Entre os itens mais buscados pelos consumidores no período, conforme diagnóstico das paltaformas de e-commerce Tray e Bling, estão eletro eletrônicos, como smartphones e acessórios, moda e beleza, calçados e acessórios. Em março de 2025, as vendas do período cresceram 14% e chegaram a R$6,208 bilhões, somando operações em lojas próprias e marketplaces transacionadas em plataformas de e-commerce do ecossistema LWSA, que inclui marcas como Bling, Tray e Bagy.