O ex-prefeito de Sumaré Luiz Dalben (2017-2024) deve ser candidato a deputado federal este e ‘bater de frente’ com o vereador Rai do Paraíso (Republicanos), irmão do prefeito Henrique.

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Apesar de muita gente enxergar que a dobradinha é bastante arriscada, especialmente depois das derrotas de 2024 em Sumaré e Paulínia, os bastidores indicam que LD vem mesmo para a disputa.

O ALVO É HENRIQUE?

Parte do mercado da política enxerga que Luiz Dalben deve fazer campanha mais focado em Sumaré para sair ‘encorpado’ e enfrentar Henrique em 2028.

PARENTESCO E PESOS

Luiz Dalben e seu pai, o deputado estadual Dirceu, apostaram no tio Éder na eleição de 2024. E se deram bastante mal na eleição na cidade, com o parente ficando na 3a posição e sequer indo para o segundo turno.

Pai de Luiz Dalben vai para o mesmo partido

O deputado estadual Dirceu Dalben oficializou sua filiação ao PSD na presença de importantes lideranças estaduais e nacionais.

A solenidade contou com a presença do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, além de três governadores de estado: Ronaldo Caiado (Goiás), Ratinho Junior (Paraná) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), reforçando a relevância do encontro e o peso político do partido no cenário nacional.

A chegada de Dalben ao PSD, sigla aliada ao atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (cujo vice-governador, Felício Ramuth, também é filiado), ocorre de forma respeitosa e amistosa, mantendo o reconhecimento e a gratidão ao Cidadania, legenda onde construiu importantes relações políticas e partidárias.

A mudança também reforça um movimento estratégico de fortalecimento do PSD na Região Metropolitana de Campinas, que segue ampliando seus quadros com lideranças de destaque e consolidando sua presença nas principais esferas da política brasileira.

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