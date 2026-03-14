Há 6 anos o Brasil decretava estado de emergência por causa da Covid 19, a maior tragédia sanitária do século. Foram mais de 700 mil mortes no Brasil, com quase 2 mil vidas perdidas na região e muitas famílias enlutadas.

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Primeiro veio o lockdown e a disputa do então presidente Jair Bolsonaro contra o fechamento do comércio. Na região, houve movimento contrário à tomada das medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e o ministério da Saúde.

O governador de São Paulo João Doria se manteve firme, enfrentou os erros de Bolsonaro e ajudou a reduzir os danos da doença.

Surgimento da Covid 19

A covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. O SARS-CoV-2 é um betacoronavírus descoberto em amostras de lavado broncoalveolar obtidas de pacientes com pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, província de Hubei, China, em dezembro de 2019. Pertence ao subgênero Sarbecovírus da família Coronaviridae e é o sétimo coronavírus conhecido a infectar seres humanos.

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