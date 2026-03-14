Seletiva de futebol feminino em Hortolândia ocorre na segunda-feira (16)

Seletiva masculina foi na quinta-feira (12); atividades organizadas pela Prefeitura são no Campo do Remanso Campineiro

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A seletiva feminina para compor a seleção de futebol da cidade acontece no Campo do Remanso Campineiro nesta segunda-feira, dia 16, às 19h. A idade para as candidatas é dos 13 aos 45 anos de idade. Inicialmente marcada para a quarta-feira (11), a data foi modificada perante as condições climáticas adversas com o objetivo de contribuir com a segurança das jogadoras.

A seletiva masculina aconteceu na quinta-feira (12), no mesmo local. Participaram meninos, de 15 a 20 anos de idade. Os selecionados vão participar dos Jogos Regionais deste ano. o Campo do Remanso Campineiro fica localizado na rua Amélia de Camargo Blumer. Dúvidas podem ser esclarecidas com o professor Bazílio Amaral pelo telefone (19) 99733-4451.

Jogos Regionais

Neste ano, a edição 68 dos Jogos Regionais, organizados pelo Governo do Estado de São Paulo, acontecem em Praia Grande, litoral paulista. No ano passado, pela edição 67 que foi realizada em Bragança Paulista, o esporte de Hortolândia mostrou que continua a evoluir em diversos aspectos a cada competição oficial disputada.

A cidade foi representada por 240 atletas que treinam nas estruturas do Projeto Escolinhas Esportivas da Prefeitura e concluíram a participação com a 13ª melhor campanha entre 47 cidades de todo o Estado que estiveram no torneio.

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