O União Barbarense precisa vencer a Itapirense na noite deste sábado para seguir no G8 e ficar mais perto da fase decisiva da Série A3 do Campeonato Paulista. Já o Rio Branco tem tarefa mais simples, mas mais vergonhosa.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
O Tigre joga mais cedo e busca um empate pra fugir do rebaixamento. O placar igual praticamente garante o Tigre na Série A3 do ano que vem.
A vitória contra a Itapirense na quarta-feira deu folga ao time de Americana na ‘rabeira’ da tabela de classificação.
O time Barbarense perdeu a chance de ficar mais perto da vaga na quarta-feira ao empatar em casa com o Paulista de Jundiaí.
Jogos de União e Rio Branco hoje
O Rio Branco entra em campo mais cedo. Em Suzano, a partir das 15h, o Tigre encara o lanterna e já rebaixado União Suzano.
Já a noite, o União Barbarense recebe a Itapirense no Antonio Lins Guimarães. A partida está marcada para às 20h.
