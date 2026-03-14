Shopping ParkCity Sumaré celebra a Semana do Consumidor com ação especial

Neste sábado, dia 14, o público poderá realizar, grátis, teste de visão e fazer massagem das 12h às 20h

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Em celebração à Semana do Consumidor, o Shopping ParkCity Sumaré vai realizar neste sábado, dia 14, uma ação especial, com atividades gratuitas, voltada ao bem-estar e à experiência dos clientes.

Das 12h às 20h, o público poderá realizar teste de visão, aproveitar uma massagem relaxante nas mãos e curtir um espaço instagramável temático. Também haverá distribuição de bexigas e tatuagens temporárias para as crianças. As ações acontecem no espaço localizado em frente à loja Kopenhagen, e serão realizadas em parceria com a loja QÓculos e apoio da loja Natura.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, explica que o objetivo da iniciativa é proporcionar uma experiência benéfica e acolhedora aos visitantes. “Neste momento especial, quando comemoramos a Semana do Consumidor, queremos reforçar os laços com os nossos clientes com uma ação que simboliza todo o cuidado e respeito que o empreendimento tem com cada um”, comenta.

Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento, reforça o compromisso com o bem-estar do público. “Proporcionar momentos de conexão e autocuidado para que o cliente viva experiências positivas durante as compras e o período de lazer faz parte do propósito do Shopping ParkCity Sumaré”, afirma.

Serviço:

Dia do Consumidor no Shopping ParkCity Sumaré

Quando: sábado, 14/3

Horário: das 12h às 20h

Local: em frente à loja Kopenhagen

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