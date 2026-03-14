Marcos Caetano pede serviço de limpeza e roçagem no Parque Gramado

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a execução de serviços de roçagem e limpeza de mato alto em calçamento público na Rua Regina Ceotto Santarosa, no Parque Gramado.

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No documento o autor afirma que o excesso de vegetação tem causado transtornos aos moradores e pedestres que utilizam a via, além de favorecer o aparecimento de insetos e animais peçonhentos, podendo trazer riscos à saúde pública e à segurança da população.

“Esse tipo de manutenção é importante porque o mato alto pode dificultar a passagem de pedestres, comprometer a visibilidade e favorecer o surgimento de insetos e animais peçonhentos, além de prejudicar a limpeza e a segurança urbana. Por isso, solicito os serviços de limpeza na referida via”, comenta.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (17) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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