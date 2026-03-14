Celebridades como Kim Kardashian acostumadas a viver sob intensa pressão estética também convivem com celulite e algumas delas passaram a falar abertamente sobre o tema.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ao comentar a própria aparência, atrizes e influenciadoras têm mostrado que a condição, extremamente comum entre mulheres, também faz parte da realidade de corpos que costumam aparecer como referência de beleza nas telas, nas passarelas e nas redes sociais.

Jennifer Lawrence, de 33 anos, já falou publicamente sobre a presença de celulite em seu corpo e disse que nunca se incomodou em esconder isso em produções de cinema. Ao comentar a pressão estética em torno da aparência feminina, a atriz afirmou que imperfeições como essa fazem parte da realidade de muitas mulheres. “Isso é um bumbum”, disse ao reagir à ideia de que sua celulite pudesse ser escondida ou suavizada digitalmente em cenas de filme.

O tema também já apareceu em declarações de outras celebridades. Kim Kardashian, de 43 anos, comentou em diferentes momentos sobre a pressão por corpos considerados perfeitos e reconheceu que a celulite é algo comum, inclusive entre mulheres que vivem sob exposição constante nas redes sociais. “Todo mundo tem celulite”, afirmou ao falar sobre padrões de beleza e a forma como eles são percebidos pelo público.

A atriz Regina Hall, de 53 anos, também abordou o assunto com humor ao lembrar quando percebeu a própria celulite em um provador de roupas. Segundo ela, a experiência serviu para refletir sobre como iluminação e ângulos podem mudar completamente a forma como o corpo é percebido. “Eu olhei e pensei: essa é a profundidade da minha celulite”, contou ao relatar o momento de surpresa.

Enquanto algumas celebridades falam sobre aceitar o corpo como ele é, especialistas lembram que também existem tratamentos para quem deseja melhorar a aparência da pele. O médico Roberto Chacur (CRM-SP 124125), criador do método GoldIncision, técnica brasileira premiada como um dos melhores tratamentos de celulite do mundo, afirma que a conversa sobre aceitação do corpo é importante, mas que os avanços da medicina estética também oferecem soluções eficazes para quem busca tratar a condição.

“É importante que as pessoas se sintam bem com o próprio corpo, mas também é válido lembrar que a celulite tem tratamento. Hoje existem técnicas que atuam diretamente nas estruturas que formam essas depressões na pele, trazendo melhora real na aparência”, explica.

Segundo Chacur, a celulite é causada principalmente pelos septos fibrosos, estruturas que puxam a pele para baixo e criam o aspecto irregular na superfície. “Com técnicas modernas, conseguimos tratar a causa da celulite ao atuar nesses septos fibrosos. O objetivo não é mudar o corpo da paciente, mas melhorar a qualidade da pele e a harmonia da região tratada”, afirma.

Kim Kardashian e você

Para o médico, a evolução dos tratamentos permite resultados mais naturais e duradouros. “Hoje conseguimos tratar a celulite de forma mais precisa e com foco na estrutura da pele, preservando as características naturais do corpo”, finaliza.