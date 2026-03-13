Nova Odessa tem Campanha de Doação de Sangue neste sábado (14)

Ação que reforçará estoques do Hemocentro da Unicamp acontece no Ambulatório de Especialidades Médicas, na manhã deste sábado

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A Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com o Lions Clube, realiza neste sábado, dia 14 de março, a primeira Campanha de Doação de Sangue de 2026. A ação acontece das 8h30 às 12h, no Ambulatório de Especialidades Médicas, localizado na Avenida João Pessoa, nº 833, no Bosque dos Cedros, e a participação da população é essencial para reforçar os estoques do Hemocentro do Hospital de Clínicas da Unicamp.

A doação regular é a única forma de garantir que hospitais de Nova Odessa e de dezenas de outras cidades da região tenham condições de realizar cirurgias, atender emergências e dar continuidade a tratamentos oncológicos.

Podem doar sangue pessoas com boa saúde, com idades entre 16 e 69 anos. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal. É necessário apresentar documento oficial com foto, pesar mais de 50 quilos, ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas e não ter ingerido bebida alcoólica no dia anterior. Não é necessário estar em jejum.

Nas quatro edições da campanha realizadas ao longo de 2025 somaram 352 bolsas de sangue coletadas. O volume representa mais de 158 litros de sangue doados, com potencial para beneficiar até 1.408 pessoas, considerando que cada bolsa pode salvar até quatro vidas, conforme os parâmetros oficiais do Hemocentro da Unicamp.

A parceria entre a Prefeitura e o Lions Clube, que já se consolidou como uma das principais ações de solidariedade no calendário do município, segue firme em 2026. Além da edição deste sábado, novas coletas já estão programadas para maio, agosto e novembro, sempre visando a manutenção de um estoque seguro e regular.

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, fez um apelo à população para que reserve um momento do sábado e pratique esse gesto de cidadania. “Doar sangue é rápido, seguro e não custa nada além de um pouco do nosso tempo. Em 2025, mostramos a força da nossa gente com mais de 350 bolsas. Agora, em 2026, precisamos começar o ano com o pé direito e manter esse ritmo. Convido cada homem, cada mulher, cada jovem da nossa cidade a vir conosco neste sábado e fazer a diferença na vida de quem precisa. A sua doação é a esperança de alguém”, afirmou ele.

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