Hortolândia: prefeito explica detalhes de obras antienchentes a moradores

Na reunião, Zezé Gomes comentou sobre a criação da Frente de Trabalho e dos serviços da Concessionárias Rodovias do Tietê na SP-101 e da Prefeitura na ponte do Jardim Ricardo

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O Ginásio Poliesportivo Victor Savala, na região do Jardim Nossa Senhora de Fátima recebeu, na noite de segunda-feira (09/03), aproximadamente 20 moradores da região de baixada do Jardim Ricardo para um encontro com o prefeito Zezé Gomes que explicou, detalhadamente, as ações antienchentes realizadas pela Concessionária Rodovias do Tietê para a maior vazão da água das chuvas na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre de Proença (SP-101). A reunião também garantiu um debate onde idéias foram trocadas para aprimorar o trabalho da Prefeitura de Hortolândia que já acontece no local, além de projeções para o futuro em toda a área abrangente.

Zezé Gomes comentou sobre a Frente de Trabalho criada no final do ano passado com vereadores e deputados para garantir a efetividade das ações da concessionária responsável pela obra na SP-101, além de detalhes do serviço que já está acontecendo e tem previsão de ser concluído em agosto deste ano, encerrando uma luta que começou em 2001 para a resolução do problema na temporada das fortes chuvas.

“Este sonho começou em 2001 e, agora, podemos ver o início dessas obras que vai garantir a tranquilidade nos dias de chuva, aumentando a vazão das tubulações e evitando essas enchentes. Já alertamos o Governo do Estado sobre a necessidade de uma ação parecida do outro lado da rodovia. Temos a perseverança que em agosto o serviço será concluído. Foram oito viagens até São Paulo para cobrar o começo da obra e, como muito esforço, nossa Frente de Trabalho obteve êxito. Estamos supervisionando as ações e, também, continuamos realizando nossa parte contra as enchentes nessa região”, comentou o prefeito.

Ponte

A ponte para veículos e pedestres sobre o córrego do Jardim Ricardo está bloqueada pela Prefeitura, de maneira preventiva, para o tráfego desde o dia 4 de março. A medida da Administração Municipal no dispositivo localizado na rua Osvaldo José Andreotti garante a segurança viária. O município já abriu licitação para contratar empresa responsável pela obra de elevação da ponte, o que aumentará a vazão da água durante períodos chuvosos. A obra de elevação deve iniciar em dois meses, após a conclusão da licitação.

No local, a Prefeitura realiza, regularmente, a retirada de lixo e entulho descartado irregularmente no córrego, além da limpeza de material orgânico para evitar entupimento das redes subterrâneas de esgoto e águas pluviais, poda do mato e das árvores. Além disso, no final de 2025, foram instaladas placas que indicam a área perigosa para a circulação de veículos e pedestres durante o período das chuvas fortes pelo risco de alagamento. Também está previsto para a região, implantação de pista de caminhada e reforço da iluminação, serviços que corroboram com a modernização em toda a área.

“Além da reestruturação da ponte, também há estudos em andamento para uma revitalização geral aqui na área. Necessitamos da colaboração da população contra o descarte irregular de lixo e entulho já que este crime ambiental causa danos, inclusive o aumento das enchentes com as fortes chuvas”, comentou Zezé.

Defesa Civil

Questionado pelos moradores sobre as recentes enchentes que danificaram imóveis no bairro, o prefeito explicou que os moradores podem solicitar a ida da Defesa Civil até as residências para a avaliação de cada caso individualmente. Zezé Gomes se comprometeu a enviar equipes ao local também para aumentar a fiscalização contra o descarte irregular de dejetos domésticos nas redes de águas pluviais e orientou os moradores para a adesão de um abaixo assinado com o objetivo de solicitar ressarcimentos pelos danos e descontos em impostos.

“Estamos prorrogando, mais uma vez, o pagamento do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano). A criação de um abaixo assinado para os moradores que se sentiram prejudicados por conta dos danos das chuvas também é o caminho para que isso seja protocolado e possa contribuir, futuramente, de alguma forma, no ressarcimento desses danos”, disse o prefeito.

Trabalho

Os dois trabalhos, tanto o em andamento realizado pela Rodovias do Tietê para o aumento da vazão na SP-101 quanto o da Prefeitura na ponte do Jardim Ricardo, em conjunto, irão prevenir a ocorrência de alagamentos na área. A atual tubulação que passa sob a rodovia tem capacidade de escoamento de apenas 5 metros cúbicos de água por segundo, volume insuficiente para suportar as chuvas intensas que atingem a região. O canteiro de obras está concentrado na rua Orlando Giraldelli, onde a ação será nos tubos subterrâneos para aumentar a vazão de água das chuvas.

“É muito importante para todos nós daqui do Jardim Ricardo o início dessas obras. Podemos ver que a Prefeitura e os vereadores estão fazendo o trabalho deles. Acho necessário que a população também faça a parte dela contra descartes irregulares. Nosso desejo é que este problema de anos seja resolvido por aqui para que possamos ficar tranquilos”, comentou Cristina Alves, moradora do Jardim Ricardo há 40 anos.

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