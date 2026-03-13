O Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico de Americana, recebe neste sábado (14) o “Torneio Regional Juvenil a Sênior”, competição organizada pela Federação Aquática Paulista (FAP). O evento tem entrada gratuita, e as provas começam a partir das 8h30.

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O Centro Cívico está localizado na Rua Sergipe, 230, no Jardim Colina.

O campeonato contará com a participação de cerca de 230 nadadores de 24 clubes e entidades do estado de São Paulo, nas categorias masculino e feminino, em diversas provas e estilos. Americana será representada por 22 competidores da Natação Americana, equipe que conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, sendo 15 atletas do masculino e sete do feminino.

De acordo com o coordenador técnico da equipe, Fabio Cremonez, a expectativa é de um torneio forte e com alto nível técnico. “Será uma competição muito importante para nossos atletas, principalmente por ser uma chance de buscar índices para campeonatos de grande relevância no cenário estadual e nacional. Além disso, competir em casa sempre traz uma motivação extra para a equipe”, comentou.

Os resultados na competição valerão como índices para importantes disputas do calendário nacional da modalidade, como os campeonatos Paulista e Brasileiro, além do tradicional Troféu Brasil de Natação.

O secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, destacou a importância de sediar eventos esportivos que movimentam a cidade e incentivam o desenvolvimento da modalidade.

Marcinho do Centro Cívico

“Eventos como este movimentam o esporte da cidade e mostram a importância de investir na formação e no desenvolvimento dos nossos atletas. O Centro Cívico tem uma estrutura excelente, e estes eventos valorizam o esporte, incentivam nossos atletas e fortalecem a natação no município. Contamos com a presença de todos na torcida para os nadadores de Americana”, afirmou.