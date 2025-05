A Loxam Brasil, subsidiária da francesa Loxam — quarta maior empresa de aluguel de equipamentos do mundo — inaugurou neste primeiro trimestre de 2025 a nova sede da sua filial em Americana, no interior de São Paulo. A mudança para um espaço mais amplo, moderno e seguro representa um passo importante na consolidação da marca na região Noroeste do estado, reconhecida pelo forte dinamismo da construção civil.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Com 6 mil metros quadrados de área total e 1.000 metros de área construída, a nova estrutura foi projetada para proporcionar mais conforto e eficiência a clientes, colaboradores e fornecedores. “Americana já era uma base operacional importante para a Loxam, e essa nova sede reflete o reconhecimento da relevância estratégica da região para os nossos negócios”, afirma Guilherme Boog, diretor da Loxam Brasil.

A unidade também será uma das primeiras a receber parte dos novos equipamentos adquiridos recentemente pela empresa, resultado de um investimento de R$ 30 milhões na renovação e modernização da frota em todo o país. A filial de Americana contará com um portfólio focado inicialmente na locação de Plataformas Elevatórias, Geradores de Energia e Torres de Iluminação, equipamentos voltados a obras civis, projetos industriais, eventos e manutenção.

“A nova sede de Americana já opera sob o nome Loxam. A partir de 2025, unificamos as marcas Degraus e Motormac Rental em uma única identidade, consolidando a Loxam Brasil como referência nacional em locação de equipamentos. Com presença em nove estados e 24 cidades, Americana segue sendo um dos nossos principais polos de atuação”, reforça Boog.

Sobre o Grupo Loxam

Fundada em 1967 com mais de 1.100 filiais em 30 países e com presença em quatro continentes, a Loxam oferece uma vasta gama de soluções para diversos segmentos, como construção, eventos, indústria e infraestrutura. No Brasil, o grupo iniciou sua atuação em 2015 e, desde então, vem expandindo sua presença com aquisições estratégicas, consolidando-se como uma referência global em soluções de locação de equipamentos. Em 2018 a empresa adquiriu a Degraus e em 2023 realizou a aquisição da Motormac Rental, braço de locação de equipamentos do grupo Motormac.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado