Museu do Futebol tem programação gratuita de férias durante o mês de janeiro

Atividades acontecem em semanas temáticas, com oficinas especiais aos sábados ligadas à exposição ¡Cancha Brava!

As férias de janeiro chegaram e o Museu do Futebol entra em campo com uma programação especial para toda a família, especialmente para as crianças. Já em clima de Copa do Mundo masculina, a instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo oferece diversas atividades ao ar livre no projeto Férias no Museu: uma combinação de brincadeiras, jogos, oficinas e experiências interativas. A programação acontece na área externa do museu, sob a marquise do Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Até 1º de fevereiro, a programação acontece de terça a domingo, das 10h às 17h. Todos os dias haverá quadras infláveis, campinhos, oficinas e estações de brincadeiras que celebram o futebol de rua e a diversidade cultural presente no esporte ao redor do mundo. As atividades serão inspiradas em temas que remetem ao futebol nas ruas, à improvisação, história, ginga e copa do mundo. Entre as brincadeiras oferecidas, haverá jogos populares, oficinas de drible, pintura, grafite, dança e histórias do futebol, entre outras.

Aos sábados, o público também poderá participar de oficinas especiais conduzidas por artistas visuais participantes da exposição temporária ¡Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa, aproximando crianças e famílias das práticas criativas, visuais e expressivas que nascem das ruas, arquibancadas e torcidas sul-americanas. As pessoas participantes poderão levar para casa o que criarem durante as oficinas.

As atividades são organizadas em semanas temáticas, cada uma com propostas diferentes de oficinas, jogos e desafios:

6 a 11 de janeiro – O Futebol da Improvisação

De terça a domingo, das 10h às 17h

• O futebol da dança, da alegria e da criatividade

• Oficina de Brincadeiras Africanas

10 de janeiro, sábado, 11h e 14h:

Oficina Especial de Bandeirões com Cleber TCC

13 a 18 de janeiro – O Futebol das Histórias

De terça a domingo, das 10h às 17h

• Histórias, contos e símbolos da Copa

• Oficina de pintura e grafite

17 de janeiro, sábado, 11h e 14h

Oficina Especial de Camisas de Futebol com João Mulambo

20 a 25 de janeiro – O Futebol da Ginga

De terça a domingo, das 10h às 17h

• Drible, expressão e corpo em movimento

• Oficina de Drible – Futebol Total

27 de janeiro a 1º de fevereiro – Copa do Mundo Infantil

• Festival de arte, cultura da rua e mini-Copa para crianças

• Oficina de Expressões Corporais

31 de janeiro, sábado, 11h e 14h

Oficina Especial Brasões da Memória com Sabrina Savani

Visite as exposições

Além das atividades na área externa do Museu, o público pode fazer uma visita a exposição principal, renovada em 2024. O espaço está mais diversificado, inclusivo e divertido. A exposição conta com mais recursos de acessibilidade, itens raros e curiosos, vídeos, fotos e atrações inéditas, promovendo uma imersão do início ao fim de muito futebol e história.

A temporária ¡Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa, também é parada obrigatória para quem passa na instituição. A mostra convida o público a vivenciar não apenas as conquistas e confrontos dentro de campo, mas também a paixão arrebatadora que move os sul-americanos, seus conflitos e contradições, tornando o futebol uma das manifestações culturais mais marcantes do continente

Serviço:

Férias no Museu

Até 1º de fevereiro

Local: área externa do Museu do Futebol

Horário: Terça a domingo, das 10h às 17h

Grátis

Museu do Futebol

Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu – São Paulo

De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)

Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)

R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)

Crianças até 7 anos não pagam

Grátis às terças-feiras

Garanta o ingresso pela internet

Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,67 por três horas

