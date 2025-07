O Museu do Videogame Itinerante entra na sua última semana no Tivoli Shopping com uma programação especial que promete movimentar o centro de compras. Neste sábado, dia 19, ocorrem as finais do torneio de Just Dance e Just Dance Kids, e no domingo, 20, será a vez dos apaixonados por cultura pop mostrarem todo o talento e criatividade no aguardado concurso de Cosplay, Cosplay Kids e Cospet. A atração, que resgata 53 anos de história dos videogames, é gratuita e segue aberta ao público até domingo.

O Just Dance é um jogo de dança interativo no qual os participantes devem reproduzir as coreografias que aparecem na tela, acompanhando os passos com precisão para acumular pontos. As seletivas para participar do concurso acontecem até sexta-feira, dia 18, e os melhores colocados disputarão o título em uma batalha animada e cheia de ritmo. As finais do torneio de Just Dance e Just Dance Kids acontecem no sábado, a partir das 19h, no palco oficial dentro do espaço do museu.

Já o cosplay é a prática de se caracterizar como personagens de filmes, animes, séries, quadrinhos ou jogos, com roupas e acessórios fiéis aos originais. No Museu do Videogame, além do concurso tradicional, será realizada a versão do Cosplay Kids, dedicada aos pequenos fãs que desejam se transformar nos seus heróis e personagens favoritos.

E para quem ama os pets, o Tivoli receberá também o Cospet, a versão pet do cosplay, em que cães e gatos também entram na brincadeira com fantasias criativas e encantadoras, celebrando a imaginação e o carinho entre tutores e seus bichinhos.

Os três concursos – Cosplay, Cosplay Kids e Cospet – serão realizados no domingo, a partir das 18h e prometem encantar o público com performances criativas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo bit.ly/regras_cosplay_mvgi_200725.

“As competições mais disputadas no Museu são o Just Dance e o Cosplay. Competidores não só da cidade, mas de outros municípios chegam a viajar horas para participar. E o mais incrível é que não é só pela premiação, mas sim pela satisfação de encontrar outras pessoas com a mesma paixão“, reforça Cleidson Lima, curador do Museu do Videogame Itinerante.

Evento gratuito e sucesso de público

O Museu do Videogame Itinerante reúne mais de 450 consoles — do clássico Magnavox Odyssey ao recém-lançado Nintendo Switch 2 — além de torneios, simuladores de corrida, área de realidade virtual e espaços para jogar em consoles antigos e atuais.

Entre as atrações que podem ser conferidas de perto pelos visitantes estão o Atari Pong (primeiro console doméstico da Atari); Fairchild Channel F (primeiro console a usar cartuchos de jogos); o Nintendo Virtual Boy, (primeiro a rodar jogos 3D); o Vectrex (console com jogos vetoriais que já vinha com monitor); o Microvision (primeiro portátil a usar cartucho), e o R.O.B (robozinho lançado juntamente com o Nintendo 8 bits).

Os visitantes também podem jogar em alguns videogames que fizeram história, como o Telejogo Philco-Ford, Atari 2600, Odyssey, Nintendinho 8 bits, Master System, Mega Drive, Sega CD, Super Nintendo, Neo Geo, Panasonic 3DO, Turbografx, Nintendo 64, Game Cube, Sega Dreamcast, Xbox, Playstation 1, PlayStation 2 e, claro, conhecer e jogar lançamentos do PlayStation 5 e Microsoft Xbox Series.

A programação do Museu se encerra com chave de ouro, celebrando a interação entre gerações e a paixão pelos games. “Estamos muito felizes com a receptividade do público e o sucesso que o Museu do Videogame está fazendo mais uma vez no Tivoli. A exposição proporciona uma verdadeira viagem no tempo e é uma excelente opção de entretenimento gratuito para as famílias nas férias”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping. “Convidamos todos a aproveitarem esta última semana”, reforça.

Confira a programação completa da última semana do Museu do Videogame Itinerante:

CRONOGRAMA DE TORNEIOS

Dia 18, às 19h – CHAMPION STREET FIGHTER II EDITION – ARCADE

Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 18h

Dia 19, às 15h – BOMBA PATCH – PS2

Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 14h

Dia 19, às 19h – FINAL DO CONCURSO JUST DANCE E JUST DANCE KIDS

Os 10 competidores com as maiores pontuações fazem a final.

Dia 20, às 18h – CONCURSO DE COSPLAY, COSPLAY KIDS E COSPET

Inscrições gratuitas e on-line até 19 de julho na bio do Instagram ou bit.ly/regras_cosplay_mvgi_200725

Outras atrações completam o mês das férias no Tivoli

Além do Museu do Videogame, o Tivoli Shopping conta com duas atrações infantis imperdíveis: o Parque Inflável, instalado no estacionamento, e o espaço Patrulha Kids, na Praça de Eventos. Ambas garantem diversão e entretenimento para crianças de todas as idades.

SERVIÇO

Museu do Videogame Itinerante – Especial 53 Anos de Videogames

Até 20 de julho de 2025

Segunda a sábado: 15h às 21h | Domingos: 14h às 20h

Participação gratuita

Parque Inflável

Até 03 de agosto

Segunda a sábado, das 16h às 22h. Domingos, das 15h às 20h.

Ingressos: R$ 35 (30 minutos) e R$60 (passaporte livre). Segunda a quinta, passaporte livre por R$50. Crianças com TEA ou Síndrome de Down pagam 50% do valor.

Patrulha Kids

Até 01 de setembro

diariamente, das 11h às 22h

Atração destinada a crianças até 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados de um adulto.

Ingressos: R$40 (de 1 a 25 minutos), R$50 (de 26 a 40 minutos), após 40 minutos, é cobrado um acréscimo de R$5 a cada 5 minutos adicionais.

