A Igreja Lagoinha de Americana convida toda a comunidade para uma experiência única de fé e arte com a apresentação do musical de Páscoa “Os últimos sete dias”. O evento, que promete tocar corações e renovar esperanças, acontecerá no dia 05 de abril, com duas sessões especiais, às 9h e às 18h, na sede da igreja.

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Com um elenco e equipe técnica formados por aproximadamente 100 pessoas, todos membros voluntários da própria igreja, o musical “Os últimos sete dias” traz uma abordagem emocionante e profunda sobre os momentos finais da vida de Jesus Cristo.

A grande novidade desta edição inclui novas cenas e canções inéditas, cuidadosamente elaboradas para recriar os últimos sete dias de Jesus de forma impactante. Além disso, haverá um espaço instagramável, onde o público poderá tirar fotos com o cenário e interagir com os personagens e participantes do musical, proporcionando uma imersão sem precedentes na narrativa da Páscoa.

“A Páscoa é um tempo de profunda reflexão sobre o amor e o sacrifício. Nosso musical é uma forma de expressar essa mensagem de esperança e redenção através da arte, convidando a todos para um encontro significativo com a história que transformou a humanidade”, afirma o Pr. Joel Ribeiro, da Igreja Lagoinha de Americana. “É um convite para que cada pessoa possa renovar sua fé e sentir a magnitude desse momento.”

A dedicação dos envolvidos é um dos pilares do espetáculo. “Cada membro da nossa equipe, desde os atores e cantores até a produção e cenografia, dedicou-se intensamente para entregar uma experiência memorável. Queremos que o público se sinta parte dessa jornada, que seja tocado pela mensagem e pela beleza da encenação”, comenta Marília Gimenes, líder do Ministério de Artes da Lagoinha Americana. “Preparamos um espetáculo que une emoção, técnica e espiritualidade para celebrar a Páscoa de uma forma inesquecível.”

O musical “Os últimos sete dias” é uma oportunidade para famílias e amigos se reunirem em um ambiente de celebração e espiritualidade, refletindo sobre os valores da Páscoa. A entrada é gratuita e o convite é estendido a todos que desejam vivenciar um momento de renovação da fé e de conexão com a mensagem central do cristianismo.

SERVIÇO Americana

Musical de Páscoa “Os últimos sete dias”

Data: 05 de abril

Horário: Sessões às 9h e às 18h

Local: Igreja Lagoinha de Americana

Endereço: Avenida São Jerônimo, 251 – Americana/SP