Nacional é pentacampeão do Amador – Veterano de Sumaré 2023

O Nacional é pentacampeão do Campeonato Amador – Veterano de Sumaré 2023. O clube venceu por 2×0 o São Judas em final realizada neste domingo, dia 17, no Centro Esportivo Vereador José Pereira, na Vila Yolanda Costa e Silva.

“O Campeonato Amador – Veterano de Sumaré é uma das competições mais tradicionais e disputadas da região. Trabalhamos para ofertar uma estrutura adequada aos nossos jogadores, além de incentivar o esporte na cidade. Parabéns aos vencedores, que deram um show de bola, alegria e fair play!”, convidou o prefeito Luiz Dalben.

A categoria é para atletas a partir de 40 anos. Foram vinte times participantes divididos em quatro grupos. As 4 primeiras equipes de cada grupo foram classificadas para as demais fases e o último clube de cada chave foi rebaixado. O campeonato reuniu 516 atletas.

As informações sobre os Campeonato Amador de Sumaré e demais torneios realizados pela Secretaria de Esporte e Lazer podem ser consultadas pelo aplicativo Copa Fácil, disponível para Android e iOS, ou pelo site www.copafacil.com.

