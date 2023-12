Aluno de Nova Odessa é premiado no Concurso Gota D’Água do Consórcio PCJ

Uma boa notícia para a Educação de Nova Odessa: o aluno Eduardo de Paula Cardoso, do 5º Ano A da EMEF (Escola Municipal de Educação Fundamental) Professora Alzira Ferreira Delegá, do Green Village, ficou entre os melhores no Concurso Gota D’Água 2023, do Consórcio PCJ. Ele venceu na categoria Desenho e recebeu na última quinta (14/12) um kit de desenho e um certificado de honra ao mérito, durante cerimônia realizada na Secretaria Municipal de Educação.

Este ano o projeto trabalhou o tema “Água para mim, água para nós, minha voz no Comitê Mirim”, em três categorias: Vídeos, Podcasts e Desenhos. O objetivo da premiação do Consórcio PCJ é engajar os municípios com as atividades de educação e sensibilização ambiental voltada à Gestão de Recursos Hídricos.

Na categoria Desenho, além de Nova Odessa, estudantes das cidades de Campinas, Hortolândia, Limeira, Santa Bárbara d’Oeste e Santa Gertrudes inscreveram suas atividades desenvolvidas nos municípios.

Para o secretário municipal de Educação, José Jorge, é motivo de orgulho ver estudante da Rede Municipal ser reconhecido. “Parabéns ao Eduardo pelo talento e por ter ficado entre os melhores na categoria desenho. Sabemos dos investimentos no setor educacional de Nova Odessa pela atual gestão do prefeito Leitinho e do vice Mineirinho, e sabemos da qualidade técnica dos nossos profissionais da Educação, que resultam em alunos cada vez mais capacitados. Parabéns a todos da nossa Rede Municipal de Ensino”, disse.

Além do secretário, participaram da cerimônia a coordenadora pedagógica da Rede, Renata Ortiz, Denile Tupynamba Marin, e o diretor da EMEF Alzira, Denis Sakata Inácio.

O Projeto Gota d’Água tem como objetivo intensificar as ações de educação ambiental que extrapolem a execução das Semanas da Água nos municípios. Em média, 150 mil pessoas por ano participam das ações do projeto nas Bacias PCJ.

O aluno Eduardo desenhou a bandeira do Brasil em um quebra-cabeças, destacando as regiões, conforme suas condições climáticas. “Diferenciei, por cores, os locais mais quentes, como o Nordeste, por exemplo, e mais frias, onde fica o Sul, inclusive onde ficam os pampas, as caatingas, as aldeias indígenas, os serrados. Enfim, quis passar um pouco de carinho ao nosso Brasil, porque hoje em dia as pessoas não valorizam tanto, o que é um problema. O mundo inteiro já percebeu que precisa de ajuda em relação a água, mas nem todo mundo está ajudando, então isso pode afetar a nossa convivência no mundo”, explicou o aluno.

SOBRE O CONSÓRCIO

Fundado em 1989, o Consórcio PCJ é uma associação civil de direito privado, composta por 40 municípios e 23 empresas associadas, que atua como uma agência de fomento, planejamento e sensibilização, com o objetivo de recuperar e preservar os mananciais, além de discutir a implementação de políticas públicas voltadas à gestão da água.

A entidade é referência nacional e internacional na gestão de recursos hídricos, sendo membro de importantes entidades internacionais, como: Conselho Mundial da Água, a Rede Internacional de Organismos de Bacias (Riob), a Rede Latino-Americana de Organismos de Bacias (Relob) e a Rede Brasil (Rebob).