Conheça a casa mais enfeitada do Natal de Americana

Casa em alta- A Prefeitura de Americana

em parceria com a ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), divulgou os vencedores do Concurso de Decoração Natalina 2023. A premiação acontece, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, nesta terça-feira (19), a partir das 19h30, na Praça Comendador Müller, no Centro. O evento faz parte da programação especial “EnCantos e Luzes de Natal”. Serão premiados os vencedores nas categorias “Residência” e “Estabelecimento comercial, industrial e prestador de serviços”.

Mais notícias da cidade e região

Confira os ganhadores da categoria “Residência”:

· 1º lugar: Rua Pacaembu, 520 – Jardim Primavera

Prêmio: Troféu e jantar para duas pessoas, oferecido pelo Empório Dal Giardino Ristorante & Pizzeria.

· 2º lugar: Rua Hermínio Sacilotto, 1090 – Vila Santa Maria

Prêmio: Troféu e jantar para duas pessoas, Bar Beppo Gastronomia, oferecido pelo Grupo Liberal.

· 3º lugar: Rua Ibitinga, 1872 – Parque Novo Mundo

Prêmio: Troféu e 4 passaportes do Hopi Hari.

Na categoria “Estabelecimento comercial, industrial e prestador de serviços”, os ganhadores receberão um troféu personalizado e valores em vale-compras, observado as regras estabelecidas pela ACIA, sendo:

· 1º Lugar – Padaria Santa Rita – R$ 2.000

· 2º Lugar – APAE – R$ 1.000

· 3º Lugar – Entretons Roupas e Acessórios – R$ 500

“O concurso de Decoração Natalina já se tornou uma tradição em Americana, atraindo visitantes de toda a região e deixando a cidade ainda mais bela e iluminada”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Orquestra Sinfônica abre a programação da semana

Antes da cerimônia de premiação, haverá a apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal e o espetáculo “Filmes e Games”. O público poderá curtir a execução de trilhas sonoras famosas de grandes produções.

Na quarta-feira (20), último dia das atrações, será prestada uma homenagem ao Jubileu de Ouro da Banda “Monsenhor Nazareno Maggi” – 50 anos, às 19h30. Às 20h, acontece o encerramento com a própria banda e corais. Haverá participação do Presépio Vivo da Casa do Conto.

Além das atrações artísticas, o público pode apreciar também a decoração natalina na praça, com muitas luzes e montagens, como a árvore de Natal de dez metros de altura, o boneco de neve de cinco metros e um túnel iluminado.

A fachada da Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” também está iluminada, assim como as Palmeiras Imperiais e dezenas de árvores. A decoração conta ainda com a Casinha do Papai Noel da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana).

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP