Nany People traz espetáculo “Ser Mulher Não é Para Qualquer Um” em Americana

A trajetória de vida de Nany People será apresentada por ela mesma, neste domingo, dia 24, às 19h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana. “Ser Mulher Não é Para Qualquer Um”, com Nany People, celebra seus 50 anos de carreira, 60 anos de idade, 40 anos da sua chegada a São Paulo e 30 anos de TV.

“Ser Mulher Não é Para Qualquer Um”, com texto de Flávio Queiroz e direção artística e conceitual de Marcos Guimarães, leva ao palco os diversos aspectos da vida e carreira da artista, apresentando uma jornada rica, divertida e emocionante através da arte e humanidade de uma estrela que influencia gerações.

Baseado na biografia de mesmo nome escrita por Queiroz, o espetáculo promete contar a história de Nany People por meio do humor, de imagens e da música, emocionando a plateia em uma viagem pela estrada da memória.

Os ingressos custam de R$ 40,00 a R$ 80,00 e estão disponíveis em www.vargasingressos.com.br. O espetáculo tem classificação de 16 anos.

