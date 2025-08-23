Morreu na noite desta sexta-feira o Sr. João Bellinatti, decano do Lions de Nova Odessa. Considerado uma figura muito importante na história da cidade, recebeu homenagens ainda na sexta a noite.

Homem íntegro, solidário e de grande coração, o Sr. João foi uma figura muito querida e respeitada em Nova Odessa, especialmente entre os membros do Lions Clube, onde atuou com dedicação, empatia e espírito de serviço. Sempre disposto a ajudar o próximo, sua trajetória foi marcada por inúmeros gestos de bondade e generosidade, impactando positivamente a vida de muitas pessoas

Escreveu o vereador Paulo Bichof em voto de pesar encaminhado a Câmara

Nossos sinceros sentimentos a toda família e amigos. ☆ 01/01/1948 + 22/08/2025

O NM se solidariza com a família nesse momento difícil.

Nota do Lions NO João Bellinatti

Hoje nos despedimos de um gigante, o Leão João Bellinatti. Desde 1º de maio de 1997, dedica sua vida ao Banco Ortopédico do Lions Clube de Nova Odessa, servindo com amor e dedicação inigualáveis. João não apenas administrava cada detalhe, mas também cuidava de todos os equipamentos ortopédicos com uma atenção que refletia seu coração generoso.

Nos ajudava na organização de todos os eventos. Sua presença iluminava nossas vidas e seu compromisso em ajudar o próximo era um exemplo para todos nós. Ele levava o nosso lema SERVIR para a vida. A falta que ele fará é imensurável, mas seu legado de amor e serviço continuará vivo em cada um de nós. Obrigado, João, por ser um verdadeiro Leão!

