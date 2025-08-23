Novo colírio promete 10 horas sem óculos de leitura

Colírio tem efeito ‘pinhole’ que melhora a presbiopia e deve ser usado com cautela por altos míopes, diabéticos e glaucomatosos. Entenda.

O FDA (Food and Drug Administration) agência americana similar à ANVISA no Brasil, recentemente aprovou o colírio Vizz que promete 10 horas longe dos óculos de leitura em pessoas que têm presbiopia, dificuldade de enxergar de perto popularmente conhecida como ‘vista cansada’. O colírio nem chegou ao Brasil e nos consultórios muitos pacientes já querem mais informação.

Para o oftalmologista Leoncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penido Burnier o interesse está relacionado ao rápido envelhecimento da população brasileira. Isso porque, a presbiopia é o primeiro sinal de envelhecimento ocular. Surge a partir dos 40 anos e progressivamente enrijece o cristalino, lente interna do olho que deixa de alternar a amplitude e a curvatura para enxergarmos nas várias distâncias. A condição atinge 1,8 bilhão pessoas no mundo que em maior ou menor grau têm dificuldade de leitura, usar o celular e outras atividades que exigem boa visão proximal.

Como funciona

O Vizz deve ser instilado 2 vezes/dia em cada olho. Contém aceclidina a 1,44%, um derivado da pilocarpina. A substância, conhecida pela Oftalmologia desde 1874, quando aplicada no olho contrai a pupila. Queiroz Neto afirma que esta contração funciona como um “efeito pinhole”, ou seja, aumenta a profundidade do foco ao diminuir a quantidade de luz que penetra nos olhos.

O problema é que o efeito no olho a longo prazo não está completamente elucidado, comenta o oftalmologista. O fabricante realizou três ensaios clínicos. No mais longo os participantes foram acompanhados por 60 dias. Sete em cada 10 participantes tiveram melhora significativa da presbiopia. Todos também sentiram irritação nos olhos, dor de cabeça e visão turva temporária.

Grupos de risco

“O novo colírio pode ser uma solução para reduzir o uso dos óculos de leitura, mas a ação do medicamento exige cautela”, alerta Queiroz Neto . “Isso porque, embora não tenha similares no mercado, as gerações anteriores de colírios com efeito semelhante provocaram efeitos colaterais significativos”, salienta.

O especialista ressalta que na Oftalmologia é bem conhecido o risco de descolamento de retina pelo uso contínuo da pilocarpina. “Os principais grupos de risco são os altos míopes, pessoas que têm glaucoma e diabéticos. Isso porque, têm a retina mais frágil e só devem usar o Vizz depois de um exame detalhado da retina e sob supervisão de um oftalmologista, pontua. O descolamento da retina é uma importante causa de perda irreparável da visão. Os primeiros sinais são: flashes de luz, manchas escuras e muitas moscas volantes. A qualquer um desses sinais é necessário buscar atendimento oftalmológico imediatamente.

Cirurgia refrativa

O oftalmologista afirma que na maioria das pessoas a presbiopia progride até 65 anos quando o cristalino zera sua capacidade de acomodação. Para quem não gosta de usar óculos a única técnica de correção cirúrgica para enxergar bem até o desenvolvimento da catarata é a refrativa pela técnica da monovisão.

Queiroz Neto explica que na cirurgia o laser molda a córnea do olho dominante para enxergar à distância e o outro olho para enxergar próximo. “Todas as imagens que nossos olhos captam se fundem em uma área do cérebro responsável pela visão. Assim, quem faz a cirurgia passa a enxergar em todas as distâncias”, explica. Esta cirurgia é bastante indicada para quem trabalha o dia todo em frente a uma tela e outras atividades que exigem mais da visão proximal como cirurgiões, dentistas e alguns esportistas.

Harmonização Visual

Conforme envelhecemos o cristalino do olho se torna opaco, a visão de contraste e de profundidade diminuem, a insônia, depressão e quedas se multiplicam. É a catarata que tem como único tratamento a cirurgia. que substitui a lente natural do olho pelo implante de uma lente.

Queiroz neto que é membro da ASCRS (American Society of Cataract and Refractive Surgery) afirma que a evolução dos equipamentos e lentes intraoculares trifocais que hoje corrigem a visão de perto, meia distância e de longe, incluindo a eliminação do astigmatismo e aberrações ópticas tornaram a cirurgia de catarata muito gratificante. Muitos idosos afirmam que ganharam uma nova vida após a cirurgia. Para o cirurgião é o estado da Arte, finaliza.

