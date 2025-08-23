Nova Odessa capacita Convênios para buscar mais recursos federais

Leia Mais notícias da cidade e região

Plataforma TransfereGov garante mais eficiência e transparência na aplicação de verbas públicas

Os técnicos do setor de Convênios da Prefeitura de Nova Odessa, Ana Paula Alvarenga e Anderson Valentinho, estiveram em Brasília (DF) entre os dias 13 e 15 de agosto para uma capacitação intensiva sobre a Plataforma TransfereGov. O treinamento, promovido pelo INAG (Instituto Nacional de Aperfeiçoamento e Gestão), visa otimizar a gestão de transferências voluntárias da União.

O curso abordou de forma detalhada todo o ciclo de convênios, desde a fase inicial, com cadastramento e análise de propostas, até a finalização, incluindo execução orçamentária, prestação de contas e encerramento. O domínio dessas etapas é essencial para agilizar processos, reduzir inconsistências e assegurar a conformidade com as normas federais.

O prefeito Cláudio Schooder, o Letinho, enfatizou o compromisso da administração com a qualificação constante dos servidores. “Estamos construindo um governo mais ágil e transparente. Esse conhecimento se reverte diretamente em melhores serviços para a população e na correta aplicação dos recursos federais”, declarou.

