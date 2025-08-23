Capacitação sobre imunização reúne mais de 200 profissionais em Americana

Leia + sobre saúde

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta quarta-feira (20), na Faculdade de Americana (FAM), a primeira etapa da “III Capacitação Municipal de Imunização – 2025”, voltada a profissionais da rede de imunização de Americana e de cidades da região. A segunda etapa acontece nesta sexta-feira (22), com a mesma grade de atividades. No primeiro dia, o evento registrou 221 participantes, sendo 78 de outros municípios.

Organizado pela Vigilância Epidemiológica, com apoio do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Campinas, o encontro teve como objetivo atualizar conhecimentos e aprimorar práticas para garantir qualidade e segurança na vacinação.

A programação contou com palestras sobre Rede de Frio, ministrada por Sônia Massako Nomura Babá, supervisora técnica em Nova Odessa (SP); ESAVI – Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização, apresentada pelo Dr. José Olímpio Moura Albuquerque, médico epidemiologista da Divisão de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SP), e pela Dra. Karyn Nemeth, médica pediatra da mesma divisão; e Calendário de Vacinação no Estado de São Paulo (NT Imunização 2025), conduzido por Maria Ligia Bacciotte Ramos Neger, enfermeira e diretora da Divisão de Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) de São Paulo.

Iniciativa

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destacou a relevância da iniciativa. “Esse tipo de encontro fortalece a rede, garante alinhamento de protocolos e reforça a importância de cada profissional na proteção da saúde da população”, afirmou.

Para o diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges, a capacitação representa um investimento direto na melhoria do serviço. “Quando qualificamos nossos profissionais, aumentamos a eficiência das ações e asseguramos que a população receba um atendimento cada vez mais humanizado e preciso”, disse.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica e organizadora do evento, Carla Brito, ressaltou a participação ativa dos presentes. “Tivemos uma troca riquíssima de informações, o que fortalece não apenas o conhecimento técnico, mas também a integração entre os profissionais da rede”, concluiu.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP