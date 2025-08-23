A Pesquisa Quaest aponta três principais nomes na disputa para governador de São Paulo (SP) nas eleições de 2026: o atual governador Tarcísio de Freitas (43%), o vice-presidente Geraldo Alckmin (21%) e a deputada federal Erika Hilton (8%).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O levantamento realizado entre entre os dias 13 e 17 de agosto contou com a participação de 1.644 eleitores de SP com 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança em 95%.

Os números divulgados nesta sexta-feira (22) mostram que 16% da população paulista irá votar em branco/nulo ou não irá comparecer a seção eleitoral.

Em 2022, a abstenção foi de 21,11%, enquanto os votos brancos e nulos foram 1,92% e 4,08%, respectivamente, o que acende um alerta para a plena manutenção para a democracia.

Além disso, os candidatos Paulo Serra, ex-prefeito de Santo André, e Felipe d’Avila, cientista político, aparecem com menos de 8% da intenção de votos para 2026.

Avaliação de Tarcísio piora na segurança pública de SP

Desaprovação geral do governador Tarcísio de Freitas está em 29% contra 60% de aprovação, ambos os números pouco variaram durante o ano, apesar das patinadas do chefe do executivo estadual diante do tarifaço de Trump.

A Quaest também avaliou a percepção da população paulista diante de tópicos fundamentais da política: infraestrutura e mobilidade, emprego e renda, educação, transporte público, habitação, segurança, saúde, e políticas sociais.

As piores avaliações estão nos âmbitos da educação, habitação, segurança e saúde.

A educação é avaliada negativamente por 25% dos paulistas. Durante o governo, Tarcísio investiu numa série de plataformas que em vez de ajudar, pioram a autonomia do professor e a experiência do aluno com o aprendizado. Além disso, o governo não realiza a manutenção dos salários adequadamente para os professores e demais servidores, o que impulsionou greves gerais no estado.

Leia + sobre política regional