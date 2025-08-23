3ª etapa do Circuito de Rolimã é neste domingo em Americana

Neste domingo, dia 24, Americana será palco da 3ªetapa do Circuito de Corridas de Rolimã. O evento, organizado pelo grupo Kamikaze Rolimã com apoio da Prefeitura, começa às 10h na Avenida 9 de Julho, no trecho entre as ruas Gonçalves Dias e Cícero Jones. A entrada e participação são gratuitas.

Além das competições, haverá praça de alimentação com food trucks e carrinhos de rolimã disponíveis para diversão, especialmente das crianças. O evento contará ainda com a Corrida Kids, voltada a meninas e meninos de 8 a 12 anos. A participação é gratuita, com inscrições no local pelos responsáveis legais. O uso de capacete e calçados fechados é obrigatório.

“É uma alegria ver crianças, jovens e famílias participando e se divertindo com segurança, incentivando o esporte e a confraternização ao ar livre. Americana tem orgulho de apoiar iniciativas que resgatam brincadeiras tradicionais e fortalecem a nossa cultura esportiva”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

“É gratificante desenvolver esse projeto em nossa cidade, ver as crianças e as famílias participando juntos e se divertindo. Hoje, somos referência no Rolimã em todo o Brasil, e nossa cidade está no radar de muitos apaixonados pela brincadeira. O Circuito de Rolimã veio para fazer história e resgatar uma das brincadeiras mais emocionantes de toda uma geração”, comentou Julio Gago, um dos organizadores.

Após a etapa na Avenida 9 de Julho, o circuito segue em outubro, durante o tradicional Festival de Carrinhos de Rolimã de Americana, na Avenida Antônio Pinto Duarte. Em dezembro, o município também sediará a final do Campeonato Paulista de Rolimã, reunindo pilotos profissionais de diversas regiões do estado.

