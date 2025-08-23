Nova Odessa altera trânsito neste domingo devido a evento esportivo

Interdições na Avenida Brasil e entorno ocorre durante a manhã

A Prefeitura de Nova Odessa informa que neste domingo, dia 24, em decorrência da 7ª Corrida São Vicente Nova Odessa Running, haverão alterações no trânsito em algumas vias da cidade para garantir a segurança e a organização do evento esportivo.

As mudanças no trânsito ocorrem nas Avenidas Brasil, Industrial Oscar Berggren e Carlos Rosenfeld. As vias estarão interditadas das 6h30 às 8h30.

A prefeitura orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitar a sinalização e os agentes de trânsito durante esses horários, e evitar os locais mencionados a fim de minimizar o impacto no tráfego.

A corrida terá concentração às 6h na Praça Vera Luzia Samartin Lorenzi, com largada às 7h para o percurso de 10 km e às 7h20 para os 5 km.

