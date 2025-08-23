Agosto e setembro com novidades no Avenida Charme Hotel em Águas de São Pedro

Promoção durante a semana, de domingo a quarta-feira, garante pensão completa para reservas a partir de uma diária

Agosto e setembro são ótimos para viajar e conhecer lugares novos, dar uma escapada no fim de semana e relaxar. É quando começa a baixa temporada: as férias de julho terminaram, os destinos turísticos ficam tranquilos e os preços mais em conta. As promoções são lançadas e é a hora certa para viajar com a família sem gastar muito.

O Avenida Charme Hotel, em Águas de São Pedro, a apenas 175 km da capital paulista, sempre oferece aos turistas preços especiais na baixa temporada. Agora, em agosto e setembro, está valendo a promoção “comprou, ganhou”. Quem reservar de domingo a quarta-feira, ganha as refeições. Já a partir de uma diária, o hóspede tem direito a pensão completa com café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar.

O hotel é perfeito para famílias e grupos de amigos possuindo ambientes amplos e aconchegantes, atendimento personalizado e gastronomia baseada no conceito de “comfort food” ou comida afetiva repleta de sabores e aromas deliciosos.

O Avenida Charme Hotel tem uma localização especial, bem na avenida principal da cidade e isso faz com que fique bem pertinho das principais atrações turísticas. Dá para ir a pé na maioria delas.

Águas de São Pedro é um dos menores municípios do Brasil conhecida pela ótima qualidade de vida que oferece aos habitantes e também pelas fontes de águas termais consideradas milagrosas por causa do alto teor de enxofre.

Não é preciso viajar para fora do país para desfrutar de banhos termais com propriedades curativas e relaxantes. O Balneário Municipal tem amplas e modernas salas e oferece vários tipos de banhos de imersão, massagens, saunas, tratamentos estéticos e muito mais. Fica a poucos passos do Avenida Charme Hotel.

Outros pontos turísticos que merecem ser visitados são a Represa das Palmeiras, o Bosque Municipal com passeios a cavalo e charrete, a Capela Nossa Senhora Aparecida em estilo suíço e localizada no ponto mais alto da cidade e a Igreja Matriz Imaculada Conceição. Há também o divertido passeio do trenzinho da abelha para o apiário da cidade, city tour e outras atrações.

Opção para fazer boas compras também não falta com lojas de artesanato, doces, souvenirs, de ótima qualidade. A cidade é totalmente plana, bem arborizada. Dá para caminhar sem nenhuma dificuldade.

Para curtir tudo isso e aproveitar a promoção, a dica é se apressar porque é por tempo limitado. Em agosto e setembro, de domingo a quarta, a diária para casal, dentro da promoção “comprou, ganhou”, está a partir de R$ 600,00 o casal com pensão completa e cortesia para crianças até 3 anos. Mais informações e reservas: (19) 3482 7900 ou (19) 99839 8720 e ainda www.avenidacharmehotel.com.br

Sobre o Avenida Charme Hotel: Fundado na década de 1940, o Avenida Charme Hotel está sempre se renovando sem perder o charme e a elegância de um hotel que continua encantando gerações de famílias com quartos amplos, salas aconchegantes e atendimento personalizado.

Possui 55 amplos apartamentos equipados com cama box, TV, frigobar, telefone, secador de cabelo e wi-fi. Na área de lazer conta com piscina com cascata, salão de jogos, sala de TV, além de sala de leitura.

Águas de São Pedro está localizada próxima a algumas das principais cidades do interior paulista como Piracicaba (35 km), Campinas (90 km), Bauru (130 km), Ribeirão Preto (160 km) e São Paulo (175 km).

