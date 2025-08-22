Gigantão 2025: confrontos equilibrados marcam a 3ª rodada noturna

O Campeonato de Futebol Amador de Americana, o Gigantão 2025, promovido pela Secretaria de Esportes, realizou na noite de terça-feira (19) mais uma rodada pela primeira divisão da competição, no campo do Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha”, o Centro Cívico.

A noite foi marcada por partidas bem equilibradas. O Parque Gramado levou a melhor sobre o Parná, vencendo por 1 a 0 na abertura da rodada. No segundo confronto da noite, o Unidos da Mathiense confirmou sua força ao derrotar o Atlético Novo Mundo também pelo placar de 1 a 0. Após os resultados, as equipes vencedoras lideram provisoriamente seus grupos na competição.

“A cada rodada o Gigantão mostra porque é tão especial. Foram dois jogos bem disputados, decididos no detalhe, e isso deixa o campeonato ainda mais emocionante. É muito bom ver a galera comparecendo no Centro Cívico, torcendo e vibrando junto com os times”, comemorou o secretário de Esportes, Marcio Leal

Atlético Novo Mundo

A Secretaria de Esportes informa que, por decisão da Junta Disciplinar Desportiva (JDD) e da Comissão Disciplinar, a equipe do Atlético Novo Mundo está excluída do campeonato em andamento e será rebaixada automaticamente para a última divisão de 2026.

O campeonato segue no final de semana com partidas válidas pelas duas divisões. A tabela e a classificação podem ser acessadas no aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de Apps. Basta pesquisar por “Gigantão Americana 2025” e entrar na aba “Gigantão 1ª Divisão”.

Resultados 3ª rodada noturna:

1ª divisão – Terça (19/08)

Parná 0 x 1 Parque Gramado

Unidos da Mathiense 1 x 0 Atlético Novo Mundo

Confira os jogos do final de semana:

1ª divisão – Sábado (23/08)

3ª rodada

14h – São Roque x Barrócos – no campo do São Vito

14h – Guarani x Mirandola – no campo do Unidos da Cordenonsi

14h – Parná x Morada do Sol – no campo do Centro Cívico

14h – Paysandu x Lírios City – no campo do Guarani

16h – Cidade Jardim x Malucos da Praia – no campo do São Vito

16h – Bruxela x Guanabara – no campo do Unidos da Cordenonsi

16h – Unidos da Mathiense x Faixa Preta – no campo do Centro Cívico

16h – Cantareira x Milan 019 – no campo do Guarani

2ª divisão – Domingo (24/08)

3ª rodada

8h – Novo Sport F.C. x Leão E.C./Jardim da Paz – no campo do Parque Gramado

8h – Estrela Azul x Monte Verde – no campo do Parque Novo Mundo

8h – Unidos do Guanabara x E.C. Novo Mundo – no campo do Benfica

8h – América 2 x América 1 – no campo do Bertini

10h – São Paulo Lírios x Predador/Botafogo – no campo do Parque Gramado

10h – Unidos da Morada x São Vito – no campo do Parque Novo Mundo

10h – Unidos da Norte x Praia Azul – no campo do Benfica

10h – Benedetto´s x São Luiz/Portuguesa – no campo do Bertini

