Psicólogo Marcos Lacerda propõe em novo livro estratégias para transformar momentos solitários em oportunidade para desenvolver o bem-estar emocional e mental

Os brasileiros são os mais solitários do mundo! Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, metade da população alega sentir solidão e melancolia com frequência, contribuindo para acentuar doenças como a depressão e ansiedade. Mas como lidar positivamente com esse sentimento? Quem ensina a compreendê-lo e transformá-lo em solitude, ou seja, desfrutar da própria companhia de forma leve e feliz, é o psicólogo Marcos Lacerda no livro Entrevista com a solidão.

Nesta obra publicada pela Latitude, o especialista em relacionamentos, com mais de 30 anos de experiência em consultório, mostra aos leitores que é possível superar o medo da solidão e tornar cada momento particular uma oportunidade de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e de bem-estar mental. O autor alerta que, para lidar com esse estado, é preciso igualmente viver os momentos de quietude para desfrutar da própria companhia – isso ajuda a evitar picos de irritação, intolerância e distanciamento do que existe de melhor em cada um.

A solitude, muitas vezes confundida com a solidão, aparece como um antídoto importante para o excesso de estímulos e emoções que vivemos hoje […] Ela proporciona o cenário perfeito para a introspecção sem a dor que consome os solitários. Quando nos distanciamos das opiniões e expectativas externas, temos a oportunidade de nos reconectar com nossos desejos, valores e sonhos.

Ao encarar o vazio interior sem medo das dores que ele provoca, muitos acabam descobrindo mais sobre si mesmos e sobre o que realmente importa na existência. Afinal, não precisar da presença do outro para validar meus momentos de felicidade não é egoísmo, é autoconhecimento.

(Entrevista com a solidão, p. 37)

O escritor também propõe uma reflexão sobre como a era virtual pode intensificar a sensação de isolamento. Marcos Lacerda explora como as redes sociais e a tecnologia, que prometem conectar pessoas ao redor do mundo, frequentemente resultam em conexões superficiais e aumentam a sensação de vazio. Ele sugere que, ao invés de buscar validação por meio de curtidas e comentários, é preciso focar em interações humanas genuínas e de qualidade nas redes. “Somos, por natureza, seres sociais. Com isso, perder conexões significativas pode comprometer nossa saúde, bem-estar e até mesmo nossa identidade”, explica o psicólogo.

Criador de um dos maiores canais do Youtube sobre comportamento, Nós da Questão, com 2,23 milhões de inscritos, Lacerda traz para o livro dicas de meditação e exercícios para o leitor fazer. Listar o que sente quando está sozinho, nominar os amigos que fez ao longo da vida e aprender a despir “a armadura” emocional e abraçar vulnerabilidades são alguns dos insights apresentados na forma de orientações práticas. Assim, Entrevista com a solidão oferece informações e ferramentas importantes para superar o temor do isolamento, abraçar a solitude e alcançar uma saúde emocional duradoura.

Título: Entrevista com a solidão

Subtítulo: Como desenvolver caminhos para a conexão humana

Autor: Marcos Lacerda

Editora/Selo: Latitude

ISBN do livro físico: 978-65-89275-62-6

ISBN do livro digital: 978-65-89275-61-9

Gênero: não ficção

Público-alvo: adulto

Páginas: 196

Preço: R$ 64,90

Onde encontrar: Amazon | E-commerce VR Editora | Principais livrarias do Brasil

Sobre o autor: Marcos Lacerda é psicólogo e influenciador digital. Nascido em João Pessoa, Paraíba, é mestre em Psicologia Social. Atende em sua clínica particular desde 1993. Dono do canal Nós da Questão, no YouTube, com mais de 2,23 milhão de seguidores, Marcos quer democratizar a psicologia pela internet, levando as pessoas a refletirem sobre as próprias emoções e a repensarem seus relacionamentos afetivos. Seu trabalho é ferramenta para um verdadeiro despertar para a busca da qualidade de vida.