Observação de Saturno é destaque no OMA de Americana a partir desta semana

A partir desta semana, a observação do planeta Saturno é o destaque durante as visitas do público ao Observatório Municipal de Americana (OMA) “Astrônomo Nelson Alberto Soares Travnik”, vinculado à Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A visitação é gratuita e ocorre às quartas e sextas-feiras, em sessões às 21h30, mediante agendamento prévio pelo telefone (19) 3408-4800.

“Saturno é o sexto planeta por ordem de distância ao Sol, localizado entre as órbitas de Júpiter e Urano. É o segundo maior planeta, depois de Júpiter, e um dos planetas gasosos do sistema. O aspecto mais característico de Saturno é seu magnífico sistema de anéis, perfeitamente visível pelos telescópios do OMA. Entretanto, a posição desses anéis varia conforme seu deslocamento em torno do Sol, fazendo com que eles apareçam mais ‘abertos’ ou mais ‘fechados’ dependendo de sua posição em relação à Terra”, explicou o técnico responsável pelo Observatório, Carlos H. A. Andrade.

“O OMA acaba de completar 40 anos de sua inauguração e se consolidou na história de Americana como um complexo pedagógico, cultural, científico e turístico que deve ser conhecido por todos. Deixo aqui meu convite para que as famílias apreciem todo o conhecimento proporcionado pela visita ao observatório”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Planeta

De acordo com Andrade, o planeta está visível a partir das 21h, ainda baixo no horizonte. A partir do mês de novembro, começa a melhor época para a observação, pois o planeta estará mais alto no céu. Além de receber informações sobre a órbita, satélites e movimentos de Saturno, os visitantes participam de um bate-papo astronômico e também poderão observar outros astros, como estrelas duplas, nebulosas e aglomerados estelares.

Em caso de céu encoberto ou noite chuvosa, as atividades são automaticamente canceladas. Crianças menores de 5 anos não podem acessar a cúpula do OMA por questões de segurança e é importante evitar acender lanternas ou a luz do celular ao chegar ao local, uma vez que a luminosidade prejudica a observação dos astros.

O acesso ao Observatório é feito pela entrada do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel”, localizado à Rua Abrahim Abraham, s/nº, no bairro Parque Residencial Nardini.

