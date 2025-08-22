Tivoli recebe nova edição da Fábrica de Mascotes com ursos e dinossauros

Leia + sobre diversão e arte

O Tivoli Shopping recebe a partir deste final de semana, dias 23 e 24 de agosto, uma nova edição da Fábrica de Mascotes, projeto que já conquistou o coração das famílias com suas oficinas criativas e inclusivas. Dessa vez, a atração traz a temática especial de ursos e dinossauros, prometendo encantar as crianças com atividades lúdicas e cheias de imaginação.

Indicada para crianças de 4 a 12 anos, a oficina oferece às crianças a oportunidade de personalizar e montar seu próprio urso ou dinossauro, transformando cada encontro em um momento único de diversão e criatividade.

A atividade é totalmente gratuita e acontecerá aos finais de semana até o final de setembro, sempre em sessões de 45 minutos, nos seguintes horários: 14h, 15h, 16h e 17h.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente a partir das 13h, em frente ao Restaurante Coco Bambu, com vagas limitadas e preenchidas por ordem de chegada.

Inclusão e acolhimento

Com foco em proporcionar uma experiência especial para todos os participantes, a Fábrica de Mascotes conta com monitoras capacitadas para dar suporte às crianças com autismo e outras condições que demandam atenção especial, garantindo um ambiente inclusivo, seguro e acolhedor para todos os participantes.

“A Fábrica de Mascotes é um projeto pensado para estimular a imaginação, a expressão artística e também para reforçar o compromisso do Tivoli em oferecer experiências de lazer de qualidade e acessíveis para todas as famílias. O tema dos ursos e dinossauros, tão queridos pelas crianças, certamente vai encantar e trazer ainda mais alegria às nossas tardes”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

SERVIÇO

Fábrica de Mascotes – edição Ursos e Dinossauros

📅 Quando: 23, 24, 30 e 31 de agosto e dias 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de setembro

⏱️ Horário: 14h, 15h, 16h e 17h.

📍 Local: Em frente ao Restaurante Coco Bambu | Tivoli Shopping

❗OBS: Duração aproximada de 45 minutos. Inscrições presenciais e feitas no local nos dias das oficinas, a partir das 13h, mediante disponibilidade de vagas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP