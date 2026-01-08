Nas rádios em 2025, só uma música gringa no Top10 no Brasil
“Tubarões”, música de Diego e Victor Hugo, é a faixa mais tocadas nas rádios do Brasil em 2025. Os dados são das empresas de monitoramento Crowley e Connectmix.
Lançada em fevereiro de 2025, a música integra o álbum da dupla “Ao Vivo Em Uberlândia Vol. 01”.
A faixa é uma entre as várias sertanejas que dominam o ranking neste ano. Segundo dados da Crowley, o TOP 10 é composto em sua totalidade pelo ritmo.
Já de acordo com os dados da Connectmix, o pagode “P do Pecado”, do Menos é Mais com Simone Mendes, conseguiu um espaço entre as 10 mais tocadas e ficou na quinta posição, seguida de “Die With a Smile”, de Bruno Mars e Lady Gaga.
