Simone Fernanda Martinhão é a nova diretora, em lugar de Lucas Frigeri

A Diretoria de Cultura da Prefeitura de Nova Odessa tem novo comando. Nesta quarta-feira (7), o prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) atribuiu funções à servidora de carreira Simone Fernanda Martinhão para coordenadora do setor. Ela comanda a pasta em lugar de Lucas Frigeri, exonerado do cargo a pedido em 18 de dezembro.

A servidora já era gratificada e está há mais de 20 anos trabalhando no setor. O Novo Momento apurou que a saída de Lucas Frigeri foi natural, por opção própria. Ele permaneceu por aproximadamente um ano à frente da Diretoria de Cultura do município.

No período, Frigeri teve de ‘se virar nos 30’ para realizar os eventos tradicionais em meio à crime financeira pela qual passa a gestão de Leitinho, enfrentando a escassez de recursos e críticas da oposição – não pelo seu trabalho, reconhecido, mas pelo prefeito optar por realizar festas e ao mesmo tempo estar devendo para dezenas de fornecedores.

A Cultura de Nova Odessa é responsável por realizar tradicionais eventos, como o aniversário da cidade e a Festa das Nações, entre outros, além de apoiar e/ou realizar outros menores. Tem a Casa de Cultura Herman Jankovitz e o Teatro Municipal Divair Moreira como dois pilares importantes, além da Banda Municipal Prof. Gunars Tiss.