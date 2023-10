Natal cobra medidas de segurança nas escolas

O vereador de Nova Odessa Cabo Natal está cobrando

a implantação de medidas de segurança nas escolas municipais. Em requerimento protocolado na Câmara, ele cita o a tragédia da creche de Blumenau (SC), onde quatro crianças foram assassinadas no primeiro semestre desse ano.

“O impacto desse terrível incidente reverberou não apenas na cidade de Blumenau, mas ecoou por todo o nosso país”, lembrou o vereador.

Depois do caso, a Câmara de Nova Odessa aprovou o requerimento 244/2023, de autoria dos vereadores Wagner Morais e Oseias Jorge, além de promover debates sobre o assunto.

Alguns dias depois, o prefeito de Nova Odessa apresentou o projeto de lei 30/2023, visando a criação da gratificação por desempenho de atividade delegada, destinada aos militares do Estado que exercem atividades municipais delegadas ao Estado de São Paulo, mediante um convênio com o Município de Nova Odessa e outras providências. “No entanto, esta proposição foi rejeitada pela Câmara e arquivada. Desde então, não temos conhecimento sobre a adoção de medidas concretas adotadas pelo Chefe do Executivo para assegurar a segurança nas escolas de nosso município”, salientou Cabo Natal.

No requerimento, que está na pauta da sessão da próxima segunda-feira (30/10) o vereador solicita informações detalhadas sobre as medidas de segurança que estão sendo adotadas aprimorar a segurança nas escolas do município.