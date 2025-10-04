A americanense Natália Paula contou ao NM sua trajetória de mulher preta que disputa concursos de miss, sua saída do circuito e a volta este ano para o Miss Beleza Negra 2025.

Depoimento de Natália Paula

Meu nome é Natália Paula, tenho 26 anos, e minha trajetória nos concursos de beleza começou em 2019. Naquele ano, participei do meu primeiro concurso e tive a honra de conquistar a faixa de Miss Americana. Foi um momento marcante — o início de um sonho que começava a tomar forma.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Em 2020, retornei aos palcos com ainda mais força e, mais uma vez, trouxe para casa a faixa de Miss Americana. Essa conquista reforçou minha paixão pelo universo dos concursos e me motivou a ir ainda mais longe. No mesmo ano, participei do Miss São Paulo Fashion Show, onde fiquei em 4º lugar. Embora o título não tenha vindo, a experiência foi transformadora. Aprendi, cresci e entendi que cada etapa faz parte do processo.

Após essa jornada intensa, decidi fazer uma pausa nos concursos para olhar para dentro, amadurecer ainda mais como mulher e como competidora. Às vezes, parar também é um ato de coragem — e foi assim que me preparei para dar o próximo passo com mais consciência e propósito.

Agora, em 2025, estou pronta para voltar. No dia 8 de novembro, participarei do Concurso Beleza Negra, que acontecerá em Nova Odessa, organizado pela @culturanegra.oficial. Mais do que um título, esse concurso representa uma celebração da nossa identidade, da beleza afro-brasileira, e da força que carregamos em cada traço, cabelo e história.

Volto não apenas com o desejo de vencer, mas com a missão de representar, inspirar e mostrar que cada mulher preta tem sua própria coroa — visível ou não.

Leia + sobre diversão e arte