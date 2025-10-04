Atividades do projeto EnvelheSer celebram Dia do Idoso em Americana
As atividades do projeto EnvelheSer, realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, comemoraram, nesta quarta-feira (1º de outubro), o Dia do Idoso. Grupos da melhor idade participaram de ações realizadas nas regiões do São Jerônimo, São Manoel e Vila Mathiensen.
O projeto EnvelheSer foi lançado pelo prefeito Chico Sardelli em 19 de setembro, com o objetivo de promover um envelhecimento ativo, saudável e participativo. Com o tema “EnvelheSer: porque viver bem é um direito em qualquer idade”, o programa oferece oficinas temáticas, rodas de conversa, atividades físicas adaptadas, convivência, lazer, passeios, ações intergeracionais e campanhas de valorização da pessoa idosa.
A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destacou a importância do projeto: “O programa foi idealizado para oferecer mais oportunidades de convivência, lazer e cuidados à pessoa idosa, garantindo seus direitos e sua autonomia”, afirmou.
Inscrições
As inscrições para participar das atividades podem ser feitas pelo banner do projeto no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br. Também estão disponíveis nos SCFVs nos seguintes endereços:
Associação de Promoção e Assistência de Americana (APAM)
Endereço: Rua Maranhão, nº 1.437 – Praia Azul
Telefone: (19) 98964-1431
Casa de Dom Bosco
Endereço: Rua dos Colibris, 235 – Jardim dos Lírios
Telefone: (19) 3406-1147 / (19) 99615-3271
Cruzada das Senhoras Católicas
Endereço: Rua Cruz e Souza, 30 – Antônio Zanaga
Telefone: (19) 3601-6915
Endereço: Rua do Botafogo, 131, casa A – Jardim Guanabara
Telefone: (19) 3461-1657
Diaconia São Judas Tadeu
Endereço: Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo
Telefone: (19) 3407-6446
Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescente de Americana (SOMA)
Endereço: Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo
Telefone: (19) 3468-6605 / 98164-4222
Serviço Social Presbiteriano de Americana (SESPA)
Endereço: Rua Pica Pau, 80 – Jardim dos Lírios
Telefone: (19) 3407-5128 / (19) 3407-5257
