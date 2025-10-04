Atividades do projeto EnvelheSer celebram Dia do Idoso em Americana

As atividades do projeto EnvelheSer, realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, comemoraram, nesta quarta-feira (1º de outubro), o Dia do Idoso. Grupos da melhor idade participaram de ações realizadas nas regiões do São Jerônimo, São Manoel e Vila Mathiensen.

O projeto EnvelheSer foi lançado pelo prefeito Chico Sardelli em 19 de setembro, com o objetivo de promover um envelhecimento ativo, saudável e participativo. Com o tema “EnvelheSer: porque viver bem é um direito em qualquer idade”, o programa oferece oficinas temáticas, rodas de conversa, atividades físicas adaptadas, convivência, lazer, passeios, ações intergeracionais e campanhas de valorização da pessoa idosa.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destacou a importância do projeto: “O programa foi idealizado para oferecer mais oportunidades de convivência, lazer e cuidados à pessoa idosa, garantindo seus direitos e sua autonomia”, afirmou.

Inscrições

As inscrições para participar das atividades podem ser feitas pelo banner do projeto no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br. Também estão disponíveis nos SCFVs nos seguintes endereços:

Associação de Promoção e Assistência de Americana (APAM)

Endereço: Rua Maranhão, nº 1.437 – Praia Azul

Telefone: (19) 98964-1431

Casa de Dom Bosco

Endereço: Rua dos Colibris, 235 – Jardim dos Lírios

Telefone: (19) 3406-1147 / (19) 99615-3271

Cruzada das Senhoras Católicas

Endereço: Rua Cruz e Souza, 30 – Antônio Zanaga

Telefone: (19) 3601-6915

Endereço: Rua do Botafogo, 131, casa A – Jardim Guanabara

Telefone: (19) 3461-1657

Diaconia São Judas Tadeu

Endereço: Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo

Telefone: (19) 3407-6446

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescente de Americana (SOMA)

Endereço: Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo

Telefone: (19) 3468-6605 / 98164-4222

Serviço Social Presbiteriano de Americana (SESPA)

Endereço: Rua Pica Pau, 80 – Jardim dos Lírios

Telefone: (19) 3407-5128 / (19) 3407-5257

