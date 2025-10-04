Cíntia Chagas ‘se converte’ ao feminismo
Ex-marido indiciado
O deputado estadual Lucas Bove (PL-SP) foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo pelos crimes de violência psicológica e perseguição contra sua ex-mulher, a influenciadora Cíntia Chagas.
O inquérito, concluído pela 3ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) em 15 de setembro, foi encaminhado à Justiça nesta quarta-feira, 1º de outubro de 2025.
O indiciamento confirma as alegações de agressões que a influenciadora reportou por meio de um boletim de ocorrência em setembro de 2024, após relatar mais de dois anos de violência doméstica e psicológica.
Cíntia Chagas, influenciadora brasileira, professora de português e palestrante
sobre comunicação e etiqueta. Ela criticava o overuse de termos como “empoderada” em seus conteúdos.
