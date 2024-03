Os Estados Unidos são amplamente reconhecidos como o país mais acolhedor do mundo, emitindo mais de seis milhões de vistos de não imigrante apenas nos últimos anos. No Brasil, cresce o interesse em migrar para esse país, principalmente devido à busca por segurança e oportunidades de crescimento, sobretudo para profissionais qualificados. Contudo, o processo de imigração para os EUA é rigorosamente avaliado pelas autoridades locais.

Para alcançar esse sonho, é fundamental contar com o suporte de profissionais altamente qualificados na área. No entanto, se você já passou pelo processo e recebeu uma resposta indesejada no pedido de Green Card, não se desanime – isso não significa o fim do seu sonho. O Dr. Vinicius Bicalho, advogado licenciado nos EUA, Brasil e Portugal, e fundador da Bicalho Consultoria Legal, compartilha algumas orientações cruciais:

Após uma negativa inicial, é comum que muitos se sintam desencorajados, mas é importante ressaltar que não existe um limite oficial de tempo para continuar perseguindo o Green Card. É crucial entender as razões que levaram à negativa e as possíveis medidas a serem tomadas. Estas incluem:

– Refile:A opção de iniciar um novo protocolo, abordando as objeções anteriores.

– Apelação: A possibilidade de contestar a decisão e buscar uma revisão.

– Motion: Uma ação legal para reavaliar o caso, visando uma aprovação.

Embora a maioria dos casos no escritório do Dr. Bicalho seja aprovada na primeira tentativa, ele reconhece que alguns casos podem ser mais desafiadores. “Às vezes, é necessário enfrentar mais de um protocolo, e os caminhos podem ser mais difíceis. No entanto, a persistência é a chave para superar esses obstáculos. É crucial estudar o caso minuciosamente e preparar a documentação de forma precisa, evitando erros que possam levar a novas negativas,” destaca o Dr. Bicalho. Ele enfatiza ainda a importância de contar com um profissional licenciado, dedicado e experiente, capaz de superar as objeções que possam surgir no processo de obtenção do Green Card. Com persistência e profissionalismo, é possível superar os obstáculos e alcançar o sonho de viver nos Estados Unidos.