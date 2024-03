Aluno autista do João XXIII de Americana passa na Unicamp, UFSCar e mais

Alisson Henrique Passarella é um jovem de Americana, portador de autismo, com uma emocionante história de superação para compartilhar.

Negligenciado pelos pais biológicos, Alisson chegou a morar em uma favela próximo a Capão Redondo, em São Paulo e vivenciou momentos de extrema pobreza e fome.

Conversando com o NM, Alisson contou que viveu em abrigos para pessoas sem teto e foi deixado pela mãe biológica depois de um tempo. Mas, em 2012, sua história teve uma reviravolta positiva. Foi adotado aos 6 anos pelos seus pais atuais. “Eu tive um atraso na fala e minha mãe se dispôs logo após me adotar em me ensinar a falar”, contou o jovem, revelando que sua mãe adotiva foi sua primeira “fonoaudióloga”, o que, mais pra frente, iria ajudar na escolha do curso da faculdade.

Mesmo com o atraso na fala diagnosticada aos seis anos, Alisson gosta de lembrar com orgulho que mesmo com o atraso, aprendeu a ler e escrever em uma semana do 9º ano, antes mesmo de começar a escola.

O autismo foi diagnosticado aos 12 anos de idade, quando sua mãe “notou que havia algo”, mesmo quando parentes e psicólogos não percebiam. O anúncio de que era autista trouxe algumas dificuldades para Alisson, principalmente, segundo ele, o bullying enfrentado nas escolas.

Alisson também se considera autodidata por ter estudado em casa por um período, por conta do bullying. “Eu era muito desrespeitado entre meus colegas. E em vários momentos sofri agressões. Em uma delas parei de estudar em escola e me dediquei a estudar exclusivamente em casa, do quinto ano do fundamental até a segunda metade do 1 ano do ensino médio”, contou.

A última escola que passou antes de passar no vestibular foi a escola pública João XXIII, onde teve recursos como uma sala específica e uma professora auxiliar. “Ela me acompanhou e me ajudou muito, graças à ela me mantive firme na escola. Então por parte da diretoria e da minha professora auxiliar, sempre tive o apoio necessário e o João XXIII foi a melhor escola que estudei”, disse.

Alisson passou em faculdades muito concorridas, como a Unicamp e a UFSCar.

“Passei em Jornalismo (Belas Artes), Biotecnologia (UFSCAR), FONOAUDIOLOGIA (UNICAMP), Análise e Desenvolvimento de Sistemas (FATEC) e cheguei a ser considerado na lista de uma graduação em Ciências Biológicas, mas já havia escolhido meu curso atual e não quis ir avante. Eu optei por fazer o curso de Fonoaudiologia da Unicamp que era o que eu mais queria em Campinas. Comecei a frequentar a universidade na quarta passada e está dando tudo certo”, disse ele ao NM.

Atualmente Alisson mora com a família em Americana, mas está tentando mudar para a Cidade Universitária da Unicamp, em Campinas.