Após acidente, prefeitura conserta semáforo mas vai cobrar prejuízo na justiça

Terminou por volta das 12h desta terça-feira (05/03) o conserto do equipamento semafórico do cruzamento das avenidas Ampelio Gazzetta e Dr Eddy de Freitas Crissiúma, no Jardim Bela Vista, em Nova Odessa. Assim, as equipes da Prefeitura que atuaram na ação emergencial terminaram o serviço um dia e meio antes do previsto inicialmente.

O novo equipamento já funciona normalmente, neste que é o cruzamento mais movimentado da cidade. O semáforo anterior havia sido totalmente destruído em um acidente de trânsito na madrugada do último domingo (03/03), por volta das 2hs.

Todo o trabalho de conserto foi acompanhado desde domingo pelo secretário municipal de Segurança, coronel Carlos Fanti, pelo gestor de Mobilidade Urbana, Transportes e Trânsito do Município, André Gazzetta, e pela autoridade municipal de Trânsito, Benedito Góes.

Mais notícias da cidade e região

A interdição do cruzamento para quem trafegava pela Avenida Dr Eddy de Freitas Crissiúma foi feita pela equipe de Fiscalização de Trânsito da Prefeitura, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal). O conserto do poste e a troca do equipamento em tempo recorde teve apoio também da equipe da Diretoria de Serviços Urbanos.

A Prefeitura informou ainda que já obteve o registro da ocorrência junto às Polícias Civil e Militar, incluindo a identificação dos dois veículos e dos dois condutores envolvidos, e que está iniciando um procedimento administrativo para cobrar o valor dos danos na Justiça comum, através de uma ação indenizatória. É o mesmo procedimento adotado, por exemplo, no caso da pichação de um prédio público.