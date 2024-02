Jovem com autismo passa no vestibular da Faculdade de Tecnologia de Americana

O jovem americanense Igor Fernandes Micheletto, portador do transtorno do espectro autista (TEA), passou no vestibular da Faculdade de Tecnologia de Americana (FATEC), trazendo muito orgulho para sua família.

Estudante de escola pública durante toda a vida, Igor já iniciou as aulas no curso superior de Jogos Digitais da FATEC. A conquista foi motivo de muito orgulho para a família de Igor, que compartilhou o feito nas redes sociais.

“Hoje o Igor iniciou seu primeiro dia de aula no Curso Superior de Jogos Digitais na FATEC. Sim, uma faculdade pública! Eu não consigo medir o tamanho do meu orgulho e da minha gratidão por cada uma das pessoas que ajudaram nesse processo para o Igor chegar até aqui. Cada incentivo, cada palavra, cada olhar que acreditou e acredita nele, em cada fase vencida por ele, o suporte que teve, foi e é muito importante. Agradeço os familiares, amigos, professores, diretores, Fono, Psicólogos, Neuro, vizinhos, estagiárias. Um diagnóstico não é o fim. Não duvide da capacidade de ninguém”, disse a mãe de Igor, Cristina, na publicação.

“Hoje minha emoção é minha gratidão a Deus e ao universo e a todos que que de uma forma ou de outra ajudaram meu neto Igor a chegar onde já chegou seu primeiro dia na faculdade meu orgulho meu amor quando queriam um diagnóstico para encontrar um problema em você eu preferi te abraçar e sentir o quanto você seria capaz de amar as pessoas e aprendi com você a melhor coisa da vida você é maravilhoso meu neto e chegará onde muitos não acreditavam que você seria capaz sua mãe sua irmã suas tias e tios e seu avô é sua avó e a psicóloga Camila Lage e muitos outros acreditamos em você e hoje todos estamos muito orgulhosos de estar com você nesta sala da faculdade como sempre estivemos obrigado Igor Deus te abençoe sempre meu neto maravilhoso eu amo você” disse o avô de Igor, Antônio José, o Maritaca.

