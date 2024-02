Americana abre inscrições para nova turma de certificação Google para professores

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, está com inscrições abertas para o novo ciclo do curso preparatório para Certificação Google for Education – Nível 1, voltado a professores, pedagogos e gestores da rede municipal de Educação. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (1º). São 100 vagas.

A certificação de padrão internacional comprova a proficiência no uso das ferramentas Google em sala de aula, validando competências básicas e permitindo a aplicação das ferramentas Google na rotina pedagógica. O curso tem carga horária de 56 horas e é oferecido gratuitamente aos profissionais.

Além disso, educadores que concluíram a Certificação – Nível 1 e Nível 2 podem cursar a Certificação Google Educador Trainer – e os profissionais habilitados receberam o convite para a formação diretamente no e-mail institucional.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, ressaltou o compromisso da administração municipal na formação dos educadores. “A Educação mudou com a integração à tecnologia e a certificação Google oferecida pelo governo Chico Sardelli e Odir Demarchi acompanha essa atualização, trazendo aos educadores novas ferramentas e formas de ensino mais interativas e estimulantes para nossos alunos”, declarou Ghizini.

