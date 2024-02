Na era digital em que estamos imersos, onde as lembranças muitas vezes se perdem em feeds intermináveis e dispositivos eletrônicos, uma forma de arte está se tornando popular ao preservar memórias de maneira física e criativa: o scrapbook. Com sua capacidade única de capturar momentos preciosos em páginas personalizadas, essa arte vem ganhando popularidade entre entusiastas de todas as idades.

Afinal, o que é scrapbook?

Scrapbook vem do inglês, sendo “scrap” fragmentos e “book” livro, ou seja, é um livro de recortes ou álbum de fragmentos. É uma forma de expressão artística que combina fotografias, recortes, papéis decorativos, adesivos e outros materiais para contar uma história visualmente cativante. Desde álbuns de bebês a registros de viagens emocionantes, a técnica permite que as pessoas transformem suas memórias em obras de arte únicas e significativas.

Seja para empreender ou apenas por hobby, hoje há uma gama de cursos e workshops disponíveis para iniciantes e especialistas. Esses cursos oferecem orientação sobre técnicas de design, seleção de materiais, organização de páginas e muito mais. Além disso, proporcionam um espaço criativo onde os participantes podem compartilhar ideias, inspirar-se mutuamente e criar laços duradouros.

“O scrapbook vai além de colar fotos; é uma forma de expressão que nos permite contar histórias, reviver momentos e criar laços afetivos. Nos cursos que ministro, busco não apenas ensinar técnicas, mas também inspirar meus alunos a explorarem sua criatividade e a valorizarem cada memória registrada em papel”, relata Cibele Degrazia, mentora de cursos na área e fundadora da Cibideias, única loja física especializada em importados para scrapbook do Brasil.

Além de criar belos álbuns, os cursos de scrapbook oferecem uma série de benefícios adicionais. Eles promovem habilidades de resolução de problemas, estimulam a criatividade, reduzem o estresse e fornecem uma forma terapêutica de lidar com emoções e lembranças. Sendo também uma boa opção para aqueles que querem empreender no ramo.

Os cursos de scrapbook não são apenas sobre criar álbuns bonitos; eles são sobre capturar momentos preciosos, expressar criatividade e cultivar conexões significativas. Ao participar desses cursos, as pessoas não apenas desenvolvem habilidades artísticas, mas também criam lembranças duradouras que serão apreciadas por muitas gerações. Então, por que não se juntar à comunidade de scrapper e começar a transformar suas memórias em obras de arte?